VIDEO. Donald Trump îşi ironizează rivalii şi-l imită pe Joe Biden la Convenţia Republicană din California. ”Fără mine era mort”

Fostul preşedinte american Donald Trump şi-a atacat rivalul în alegerile primare republicane în vederea alegerilor prezidenţiale din 2024, guvernatorul Floridei Floride Ron DeSantis, revendicându-şi creditul alegerii acestuia la conducerea acestui stat din sud, ”eu am vopsit Florida în roşu, nu el”, a declarat el la Convenţia Partidului Republican, la Anaheim, în California, relatează News.ro.

”Fără mine era mort”, a subliniat miliardarul, amintind că l-a susţinut în 2018 în campania în vederea postului de guvernator.

Donald Trump l-a catalogat drept ”perdant”, în faţa unui public în extaz, pe fostul guvernator al New Jersey Chris Christie, unul dintre puţinii contracandidaţi care-l critică deschis.

O anchetă recentă a NBC News arăta că Donald Trump se bucură de un avans zdrobitor în alegerile republicane, în care este creditat cu 59% dintre intenţiile de vot, urmat de DeSantis cu 16%, cel mai apropiat rival.

Fostul preşedinte nu a participat miercuri la a doua dezbatere a candidaţilor republicani, organizată în California, preferând să-şi facă campanie în rândul muncitorilor din domeniul auto în Michigan.

Contracandidaţii săi, inclusiv DeSantis şi fostul său vicepreşedinte Mike Pence, urmau să se exprime în faţa membrilor Convenţiei.

Donald Trump, în vârstă de 77 de ani, a ironizat din nou înfăţişarea fizică şi vârsta lui Joe Biden, în vârstă de 80 de ani, pe care speră să-l înlocuiască la Casa Albă, dând asigurări că preşedintele democrat ”nu poate nici măcar să coboare o scenă”.

'WHERE THE HELL AM I?': Trump acts out Biden's demonstrated lack of stage awareness during Friday speech in Anaheim. https://t.co/wyux1d0zyD pic.twitter.com/rTfPlD2xY0

— NEWSMAX (@NEWSMAX) September 29, 2023