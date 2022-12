VIDEO. Două tinere l-au primit cu pâine și flori pe Putin, la Belarus

Vladimir Putin a ajuns luni după-amiază la Minsk pentru o vizită oficială, prima din ultimii trei ani, în cadrul căreia va avea o întâlnire cu „program bogat” cu fidelul său aliat, Alexandr Lukanșenko, relatează agenția rusă de știri TASS.

După o întrevedere tet-a-tet, cei doi vor ține o conferință comună și vor acceptat întrebări de la presă, mai precizează sursa citată.

Lukashenko personally meets Putin at the airport in Minsk.

Putin visited Belarus for the first time since June 2019.

Presumably, he arrived to persuade Lukashenko about direct involvement in the war pic.twitter.com/jSW6EN8vIz

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 19, 2022