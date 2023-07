VIDEO. Evacuări din cauza incendiilor de vegetaţie în sudul şi vestul Turciei

O regiune din apropierea oraşului turcesc Antakya se confruntă cu incendii de vegetaţie, după ce a fost grav afectată de seismul din luna februarie, conform unor imagini difuzate marţi de postul de televiziune TRT, transmite DPA.

Imaginile arătau o pădure cuprinsă de flăcări în spatele unui sat.

#BREAKING #Turkey Besides wildfires in Greece, forest fires in Turkey also continue to spread: a new outbreak has arisen in the province of Hatay, the fire is approaching residential buildings. pic.twitter.com/HwM8xGOXXB

— National Independent (@NationalIndNews) July 25, 2023