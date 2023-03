VIDEO. Explozie și incendiu major la o clădire FSB din Rusia

Joi, 16 martie, un incendiu puternic a izbucnit într-o clădire aparținând forțelor de patrulare la frontieră a serviciului federal de securitate FSB din Rusia, în orașul Rostov pe Don (sud), a anunțat agenția de știri TASS, citând serviciile de urgență locale.

Astfel, potrivit unor surse rusești, locuitorii orașului au auzit o explozie înainte de declanșarea incendiului.

Publicația rusă Baza afirmă că a fost vorba de o deflagrație la un depozit al serviciului de pază a frontierei FSB, după care flăcările s-au extins și la clădirea principală.

Much better footage of the #FSB building in #Rostov going up. How embarrassing for this three letter agency… Well done insurgents/DRG! #SlavaUkraini pic.twitter.com/bzSb7bw7vO

The building of the Border Service of the #Russian FSB is on fire in Rostov-on-Don, — mass media

Local residents report that an explosion was heard before the fire.

Patriots or possibly #Ukrainian DRG. This is FSB, not a civilian building. pic.twitter.com/4Ud1zhWS5d

— Stepan Gronk (@StepanGronk) March 16, 2023