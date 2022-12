VIDEO. Forțele armate ucrainene au reușit încă o lovitură considerată imposibilă înainte de război

O nouă înregistrare video distribuită de militarii ucraineni arată încă o lovitură remarcabilă reușită de aceștia, pe care mulți ar fi considerat-o imposibilă înainte de izbucnirea războiului la sfârșitul lunii februarie.

Înregistrarea video de doar 16 secunde arată cum forțele armate ucrainene au reușit să doboare o rachetă de croazieră rusească (Kh-101 sau Kh-55 „Kent”) cu ajutorul unui sistem portabile cu rachete antiaeriene (MANPAD) 9K38 Igla, scrie Hotnews.ro.

#Ukraine: Another Russian cruise missile (Kh-101/Kh-55) was shot down by Ukrainian 9K38 Igla MANPADS operators today. Two 9M39 missiles are fired, with one striking the target. pic.twitter.com/5MS92CFiTx

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) December 29, 2022