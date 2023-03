VIDEO. Grecia: Cel puțin 32 de persoane au decedat și 85 au fost rănite, în coleziunea a două trenuri

Cel puţin 32 de persoane au murit şi 85 au fost rănite, marţi noapte, în Grecia, în coliziunea unui convoi de marfă şi a unui tren de pasageri care efectua o cursă între Atena şi Salonic, au anunţat miercuri pompierii, relatează Agerpres.

UPDATE ORA 8.48 Grecia: Cel puţin 32 de morţi şi 85 de răniţi în coliziunea a două trenuri

Cel puţin 32 de persoane au murit şi 85 au fost rănite, marţi noapte, în Grecia, în coliziunea unui convoi de marfă şi a unui tren de pasageri care efectua o cursă între Atena şi Salonic, au anunţat miercuri pompierii, relatează AFP.

”Treizeci şi doi de pasageri au fost găsiţi morţi”, a declarat Vassilis Vathrakogiannis, purtător de cuvânt al pompierilor greci, precizând că operaţiunea de salvare este încă în curs.

”Din 85 de persoane rănite, 53 rămân spitalizate” a adăugat el.

Până în prezent nu s-a furnizat niciun motiv pentru care trenurile au intrat în coliziune. Însă potrivit media elene este vorba despre ”cel mai grav accident feroviar cu care s-a confruntat vreodată Grecia”.

Mai multe vagoane au deraiat cu câteva minute înainte de miezul nopţii la nord de oraşul Larisa, în centrul ţării, după coliziunea între un tren de marfă şi unul de pasageri în care se aflau 350 de persoane, a spus purtătorul de cuvânt.

Trenul de pasageri deservea traseul Atena – Salonic, al doilea cel mai mare oraş din Grecia, în timp ce trenul de marfă se deplasa pe traseul invers.

Potrivit primarului din Tempe, localitate în dreptul căreia s-a produs accidentul, Yorgos Manolis, numeroşi studenţi se aflau la în tren. Ei se întorceau la Salonic după un weekend prelungit care a inclus o zi de sărbătoare în Grecia.

Circa 150 de pompieri, precum şi 40 de ambulanţe, au fost mobilizaţi, potrivit salvatorilor greci. Macarale şi persoane care le deservesc au fost de asemenea trimise la faţa locului pentru a încerca să degajeze fiarele contorsionate şi să ridice vagoanele răsturnat.ț

Potrivit dpa, în tren se aflau circa 350 de persoane.

”Nu am văzut aşa ceva în viaţa mea. Este tragic. Cinci ore mai târziu, încă găsim trupuri”, a povestit un salvator, epuizat, care este implicat în eforturile de salvare.



Unul dintre vagoane a fost complet zdrobit în urma impactului, ceea ce face intervenţia salvatorilor foarte dificilă, în timp ce altele au fost doar parţial distruse. Alte vagoane au fost cuprinse de flăcări.

”Majoritatea pasagerilor sunt în siguranţă”, a dat asigurări purtătorul de cuvânt al pompierilor.

”Operaţiunea pentru descarcerarea persoanelor blocate este în curs şi se derulează în condiţii dificile, din cauza gravităţii coliziunii între cele două trenuri”, a mai afirmat el.

Circa ”194 de persoane au fost transferate cu autobuzul la Salonic, dintre care 26 au fost duse în spitale”, a precizat purtătorul de cuvânt.

Potrivit televiziunii publice ERT, unul dintre vagoane a luat foc şi mai multe persoane erau blocate.



O reuniune de criză a guvernului a fost organizată. Ministrul sănătăţii Thanos Plevris s-a deplasat la faţa locului, în timp ce ministrul de interne Takis Theodorikakos supervizează situaţia din centrul de gestionare a crizei alături de şefii poliţiei şi pompierilor.



„La momentul accidentului, am sărit cu toţii, pentru că ferestrele au explodat toate deodată. Oamenii urlau şi le era frică”, a povestit un pasager pe canalul de televiziune Skai.



„Din fericire, noi am putut deschide uşile şi am scăpat destul de rapid. În alte vagoane nu au reuşit să iasă, iar un vagon chiar a luat foc”, a mai spus tânărul traumatizat.



„Trenul s-a răsturnat complet, aproape că a căzut într-o râpă, apoi a luat foc. În vagonul meu au fost cinci persoane rănite”, a povestit un alt pasager pentru televiziunea Skai.



Cele două spitale din regiunea Larisa au fost rezervate pentru a primi numeroşii răniţi, potrivit pompierilor greci. Spitalele militare din Salonic şi Atena sunt şi ele „în stare de alertă” în caz de nevoie, au subliniat ei.

UPDATE ORA 5.41 Grecia: Cel puţin 26 de morţi şi 85 de răniţi în ciocnirea a două trenuri

Cel puţin 26 de persoane şi-au pierdut viaţa şi 85 au fost rănite marţi noaptea în coliziunea dintre un marfar şi un tren de pasageri care făcea legătura între Atena şi Salonic, în Grecia, au anunţat pompierii miercuri, transmite AFP.



„Până în prezent au fost găsite moarte cel puţin 26 de persoane”, a anunţat Vassilis Vathrakogiannis, purtătorul de cuvânt al pompierilor greci într-o conferinţă de presă, precizând că operaţiunile de salvare sunt încă în desfăşurare.



„85 de persoane au fost rănite şi transportate la spitalele din apropiere”, a adăugat el.



Potrivit presei elene, acesta este „cel mai grav accident feroviar pe care l-a cunoscut Grecia vreodată”.



Trei vagoane au deraiat marţi seară cu câteva minute înainte de miezul nopţii în dreptul oraşului Larissa, în centrul ţării, după coliziunea dintre un marfar şi un tren care transporta 350 de pasageri, a raportat acest purtător de cuvânt.



Aproximativ 150 de pompieri, precum şi 40 de ambulanţe au fost mobilizate, potrivit serviciilor elene de salvare. De asemenea, au fost desfăşurate macarale şi mecanici pentru a încerca să îndepărteze resturile şi să ridice vagoanele răsturnate.



„Majoritatea pasagerilor au fost duşi în siguranţă”, a subliniat purtătorul de cuvânt al pompierilor.



„Operaţiunile de eliberare a persoanelor prinse în interior este în derulare şi se desfăşoară în condiţii dificile, din cauza coliziunii puternice a celor două trenuri”, a mai spus el.



Unul dintre vagoane a luat foc şi mai multe persoane au rămas blocate în interior, potrivit postului public de televiziune ERT.



La postul de televiziune SKAI, guvernatorul regiunii, Kostas Agorastos, a declarat că „peste 250 de pasageri au fost transferaţi cu autobuzul la Salonic”, al doilea oraş al ţării, în nord.



„Din păcate, numărul răniţilor şi morţilor riscă să fie mare”, a avertizat el.



A fost organizată o reuniune de criză a guvernului. Ministrul sănătăţii, Thanos Plevris, s-a deplasat la faţa locului, în timp ce ministrul de interne, Takis Theodorikakos, supervizează situaţia de la centrul de gestionare a crizei împreună cu şefi ai poliţiei şi ai pompierilor.

