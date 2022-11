VIDEO. Imagini cu imapct emoțional puternic: Un grup de 10 ruși s-a hotărât să se predea ucrainenilor. Apoi, unul dintre ei a luat o decizie care i-a costat pe toți viața

Noi imagini dramatice de pe frontul din Ucraina arată cum un grup de ruși a decis să se predea a fost lichidat de ucraineni după ce unul dintre soldații lui Putin a decis să deschidă focul în loc să urmeze exemplul colegilor săi.

Tragicul incident poate fi văzut în două clipuri video apărute pe rețelele de socializare, transmite Hotnews.

În acestea se vede cum trupele ucrainene înaintează în curtea unei case unde se ascundea ceea ce pare a fi un pluton de ruși. Aceștia decid să se predea și ies pe rând dintr-o parte a casei și se întind pe jos cu mâinile la ceafă, sub supravegherea unui soldat ucrainean cu o mitralieră grea.

Totul pare să decurgă în bună ordine până când pe jos erau întinși zece soldați ruși. În acel moment un altul iese din casă și deschide focul. Primul clip video se încheie cu câteva cadre cu unul dintre soldații ucraineni, ce pare a fi evacuat după ce a fost rănit.

Soarta soldaților ruși devine clară într-un nou clip, de data aceasta filmat din dronă, în care se vede că toți soldații ruși întinși în curtea casei respective sunt morți.

📽️A group of Russian soldiers surrendering to Ukrainian troops when one comes out firing. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/qleqIloK6w

— MilitaryLand.net (@Militarylandnet) November 18, 2022