VIDEO. Imagini cu Rogozin pe front, filmat la bordul unui obuzier rusesc și îmbrăcat din cap până în picioare în echipamente NATO

Dmitri Rogozin, fostul șef al Roscosmos și vicepremier al Rusiei, s-a filmat la bordul unui obuzier rusesc îmbrăcat în echipamente NATO, presa de la Moscova scriind că acesta se află pe front, transmite Hotnews.

O înregistrare video cu muzică patriotică pe fundal s-a viralizat pe rețelele de socializare după ce a făcut inițial înconjorul canalelor de Telegram rusești, Rogozin putând fi văzut în interiorul vehiculului de luptă al armatei ruse.

Rogozin fervently rides a self-propelled artillery mount with a Z-swastika. These are the entertainments he now has after leaving „Roskosmos”. pic.twitter.com/ZkjrY4G9wc

Deși filmarea a fost realizată mai mult decât sigur în scopuri propagandistice, presa rusă insistă că Rogozin se află pe front.

De exemplu, site-ul ultranaționalist Tsargrad, cel care a publicat recent atacul dur al lui Aleksandr Dughin la adresa lui Putin, relatează că Rogozin a vorbit cu soldații din prima linie și a transmis opinia acestora Kremlinului după ce Dmitri Peskov a afirmat recent că obiectivul ”operațiunii militare speciale” nu este schimbarea conducerii politice de la Kiev.

„Rogozin subliniază că militarii au propria lor viziune asupra acestei chestiuni. Potrivit acestuia, voluntarii din prima linie cred că junta de la Kiev merită pedeapsa capitală”, scrie Tsargrad.

„Ei cred că liderii juntei fasciste de la Kiev ar trebui să fie agățați în cel mai apropiat castan de Kiev. Vă rugăm să luați în considerare”, îl citează Tsargrad pe Rogozin, despre care jurnaliștii ruși scriu că se află pe front în rol de „instructor militar”.

Mai multe fotografii distribuite de Rogozin și canalele rusești de propagandă au stârnit însă furie în rândul comunității de bloggeri militari din Rusia și a corespondenților de război ruși, aceștia remarcând că fostul șef al Roscosmos este îmbrăcat aproape din cap până în picioare doar în echipamente emise militarilor NATO.

By the way, big patriot Rogozin (aka Sarmat, aka Trampoline chomonya) is filming his combat tiktoks in expensive NATO equipment, the journalists of „We Can Explain” noticed. Mobilized can only dream of such equipment. pic.twitter.com/xiRCxuleuZ

— NEXTA (@nexta_tv) November 28, 2022