Incendiu la o rafinărie de petrol din Rusia, posibil provocat de un atac cu drone (Video)

Un incendiu la o rafinărie de petrol din teritoriul rusesc Krasnodar a fost stins după un posibil atac cu drone, potrivit guvernatorului din Krasnodar, Veniamin Kondratiev, scrie News.ro.

Incendiul a fost semnalat la rafinăria Afipsky din districtul Seversky, victime nu au fost raportate, a declarat Kondratiev pe Telegram, miercuri dimineaţa devreme.

Una dintre unităţile de distilare a păcurii a luat foc, a mai adăugat acesta.

De asemenea, Kondratiev a precizat că „pompierii, MES şi serviciile de urgenţă” lucrează pentru a stinge incendiul.

Una dintre ipotezele luate în calcul este că incendiul este posibil să fi fost provocat de un atac cu drone.

Last night, a major fire broke out at the Afipsky Oil Refinery in the #Krasnodar Territory.

Governor Kondratiev has officially confirmed that it was caused by a drone strike, reports #Russian media. pic.twitter.com/z3W8QQgDx7

— NEXTA (@nexta_tv) May 31, 2023