VIDEO. Investigație: Achizițiile de milioane ale deputaților Mihai Popșoi și Adrian Albu

Fiecare al patrulea deputat din Parlamentul Republicii Moldova și-a cumpărat o mașină sau a investit bani într-un imobil pe parcursul anului trecut. Au fost analizate declarațiile de avere depuse de parlamentari și vă arătăm cine a făcut cele mai scumpe achiziții.

Zona de odihnă Vadul lui Vodă, cunoscută drept cea mai mare stațiune de agrement din Republica Moldova. De la înălțime surprindem un frumos peisaj de primăvară cu pădurea de pe malul Nistrului. O străduță proaspăt betonată se face remarcată printre copacii aflați în floare. Pornim la pas pe acest drum și în 5 minute ajungem la capătul străzii, direct la poarta bazei de odihnă „Cristina”, relatează TV8.md.

Clădirea cu trei etaje, în spatele căreia mai stau câteva căsuțe frumos aliniate la o margine de trotuar, au ajuns în proprietatea vicepreședintelui Parlamentului Mihai Popșoi. Deputatul a indicat noua achiziție în declarația de avere drept „spațiu comercial” pentru care a plătit 60 de mii de euro.

Fiind întrebat de reporterul TV8 ce fel de imobil a cumpărat, Mihai Popșoi a evitat să spună, motivând că se află la etapa de construcție și nu știe deocamdată ce va fi acolo.

Mihai Popșoi: „Este un imobil în construcție. Imediat ce va fi finalizat o să vă anunț și o să vă invit cu drag. Încă nu știu ce o să fie”.

După ce l-am anunțat că am localizat construcția aflată pe malul Nistrului, vicepreședintele Parlamentului a recunoscut că a investit într-un imobil din domeniul turismului.

Mihai Popșoi: – Este un obiectiv nefinalizat și în măsura în care voi avea posibilități să-l finalizez, va fi o bază de odihnă.

Reporter TV8: – De ce ați decis să investiți într-un asemenea domeniu?

Mihai Popșoi: – E greu să spun. Este un domeniu care este foarte aproape părinților mei care au lucrat toată viața în zona de odihnă de la Vadul lui Vodă. Alte oportunități de investiții în R. Moldova sunt cam greu de găsit. Ori cumperi apartament în Chișinău, ori cumperi apartament în România. Cam acestea sunt opțiunile de investiții. Avem economia pe care cu regret o avem și oportunități investiționale sunt puține. Asta e realitatea.

60 de mii de euro pentru o clădire cu 3 etaje

Imobilul în care a investit familia Popșoi este de fapt o veche bază de odihnă. Clădirea de 236 de metri pătrați, indicată în declarația de avere a deputatului, a fost construită în anul 2009. Este situată chiar la poarta complexului care ocupă 18 ari de teren. Căsuțele aflate pe teritoriu nu figurează în actele cadastrale, pentru că nu ar fi construcții capitale.

Înainte să ajungă în proprietatea vicepreședintelui Parlamentului, baza de odihnă „Cristina” i-a aparținut unui agent economic care a scos-o la vânzare încă în anul 2018. Într-un anunț pe care l-am identificat în mediul online, vânzătorul își descria proprietatea ca fiind situată „într-o zonă ecologică, la 650 de metri de plajă, cu teritoriu îngrijit și căsuțe confortabile, cu toate cele necesare pentru odihnă”. Prețul nu era indicat în anunț, find unul negociabil. În iulie 2022, Mihai Popșoi a cumpărat baza de odihnă cu 60 de mii de euro.

La fața locului l-am întâlnit chiar pe tatăl deputatului care s-a declarat proprietar și a ieșit din curte revoltat că filmăm imobilul. Ulterior, a acceptat să ne spună câteva detalii despre achiziție.

Ion Popșoi: – Da ce aveți voi cu proprietatea mea să o filmați?

Reporter TV8: – Ce planificați să faceți aici?

Ion Popșoi: – O bază de odihnă, ce poți să faci?

Reporter TV8: – Cât preconizați că aveți de lucru aici?

Ion Popșoi: – Vreo câțiva ani.

Reporter TV8: – Dar până acum ce ați făcut? Aceste lucrări de termoizolare s-au făcut de când a fost achiziționată de dl Popșoi?

Ion Popșoi: – Da, noi când am luat-o erau numai pereții.

Reporter TV8: – Dvs vă cunoșteați cu fostul proprietar al bazei?

Ion Popșoi: – Eu pe toți îi știu aici. Ne-am apropiat, am întrebat dacă o vinde. Ne-a convenit prețul și am cumpărat.

Reporter TV8: – Dvs ați negociat sau dl Mihai?

Ion Poșoi: – Eu.

Reporter TV8: – Dar în cât timp veți putea răscumpăra investiția asta?

Ion Popșoi: – Niciodată nu o să răscumpere.

Reporter TV8: – Și atunci, cât de rentabil este? Sunteți conștient că nu veți recupera investițiile dar ați decis să păstrați businessul turistic?

Ion Popșoi: – Da. Tragem nădejde că dacă nu eu, poate după mine cineva va avea rentabilitate.

Reporter TV8: – La fiu vă referiți?

Ion Popșoi: – Fiul, nepotul.

În decembrie 2022, când am filmat prima dată baza de odihnă, aici erau deja executate lucrări de izolare termică la fațada clădirii. De atunci, lucrările nu au avansat la exterior. În declarația de avere pentru anul 2022, deputatul Mihai Popșoi nu a indicat careva cheltuieli suportate pentru reparația bunului imobil. În document se regăsește doar suma de 60 de mii de euro inclusă în contractul de vânzare-cumpărare a clădirii de 236 de metri pătrați.

Ion Popșoi: – Prețul ei este real, dar necesită multe investiții.

Reporter TV8: – Cam pe atât sau mai mult?

Ion Popșoi: – Mai mult.

Reporter TV8: – Și de unde o să aibă dl Popșoi din salariul de deputat să facă investiții?

Ion Popșoi: – „Москва тоже не сразу строилась” (trad. Moscova tot nu a fost construită într-o zi)

Terenul a fost luat în arendă de la Primăria Vadul lui Vodă

În ultimii ani, pământul din această zonă de pe malul Nistrului este tot mai râvnit de afaceriștii imobiliari. Chiar peste gard de imobilul cumpărat de Popșoi a fost construit complexul rezidențial de lux „La Sarkis Village”, unde casele s-au vândut cu 170 de mii de euro. Cutia Neagră Plus a scris anterior într-o investigație despre neregulile admise la construcția acestui complex, care ar fi adus prejudicii mediului, fiind cercetate în cadrul a trei dosare penale.

Atât pământul ocupat de complexul imobiliar de lux, cât și cei 18 ari de teren pe care se întinde baza de odihnă cumpărată de Mihai Popșoi aparțin formal Primăriei Vadul lui Vodă care l-a dat în arendă.

Reporter TV8: – Care e taxa de arendă anuală pentru teren?

Ion Popșoi: – Fosta taxă era de 9 000 de lei, dar acum nu știu, pentru că s-a ridicat. Pe anul acesta trebuie deja să ne vină.

Reporter TV8: – Dar aproximativ cât va fi? Cu mult s-a ridicat?

Ion Popșoi: – Da, cu o sută și ceva de procente.

Vicepreședintele Parlamentului Mihai Popșoi s-a plâns de birocrația din instituțiile de stat atunci când l-am întrebat când va deschide porțile bazei de odihnă pentru oaspeți.

Mihai Popșoi: „În dependență de cum va merge procesul de construcție, pentru că e foarte anevoios. E foarte greu în R. Moldova să construiești, să dezvolți economia. Sunt foarte multe documente, avize și lucrul durează foarte mult. Probabil e salutabilă inițiativa domnului Alaiba de a mai reduce din această povară birocratică”.

O nouă mașină pentru familia Popșoi

Pe lângă investiția imobiliară de la Vadul lui Vodă, familia Popșoi și-a cumpărat anul trecut și o mașină de model „Renault Kadjar”, fabricată în 2019, pentru care a plătit peste 300 de mii de lei.

Un an în urmă, explicând cum face față facturilor și prețurilor tot mai mari, Mihai Popșoi declara că a renunțat la mașină pentru a face economii în familie.

Mihai Popșoi: „Până nu demult, a avut mașină și soția mea și eu. Pe a mea am vândut-o și circul cu troleibuzul. Asta ajută puțin să economisim”.

Întrebat despre noul autoturism, vicepreședintele Parlamentului ne-a explicat că l-a cumpărat după ce a vândut ambele mașini ale familiei, deținute anterior. Politicianul a încasat 13 500 euro din vânzarea autoturismelor.

Mihai Popșoi: „Tot am o singură mașină. Nu am două mașini. Și se folosește soția de ea. Astăzi am venit cu troleibuzul. – Kadjarul a fost pentru soție achiziționat? – E mașina familiei, dar mai des o folosește soția și astăzi am venit cu troleibuzul.

Familia Popșoi a înregistrat anul trecut venituri care depășesc valoarea achizițiilor pe care le-a făcut. Mihai Popșoi a încasat peste 588 de mii de lei din salarii și indemnizații achitate de Parlament. Iar soția sa, angajată la o ambasadă în R. Moldova a adus în familie aproape 590 de mii de lei. Încă 37 de mii de euro i-au obținut din vânzarea unui apartament pe care Mihai Popșoi îl avea din anul 2012.

În afară de bunurile cumpărate anul trecut, vicepreședintele Parlamentului mai are în proprietate un teren intravilan de 12 ari pe care l-a moștenit în 2006 și un apartament de 65 de metri pătrați, cumpărat în 2016 cu 400 de mii de lei. Iar în conturi bancare, Popșoi păstrează peste 600 de mii de lei.

Apartament de clasa premium în centrul Chișinăului

Socialistul Adrian Albu este deputatul care a făcut cele mai scumpe achiziții anul trecut. Angajat în ultimii șapte ani doar în funcții publice, acesta și-a cumpărat anul trecut casă, apartament și garaj. Investițiile l-au costat aproape două milioane de lei. Bugetarul a început să-și sporească averea din 2016, când a fost angajat oficial la Parlament. Astăzi, averea deputatului este de trei ori mai mare.

Adrian Albu și-a început cariera la Centrul Anticorupție, iar în anul 2016 s-a angajat la Parlament, în calitate de consilier al președintelui fracțiunii Partidului Socialiștilor. În 2019, după schimbarea puterii, a fost numit secretar general al Parlamentului, iar din vara anului 2022 este deputat. Albu a preluat mandatul după decesul deputatei comuniste Elena Bodnarenco.

Cea mai valoroasă achiziție a familiei Albu de anul trecut este un apartament de 89 de metri pătrați într-o zonă rezidențială de lux. Deputatul a plătit pentru locuință 76 de mii de euro. Iar pentru un garaj a mai scos din buzunar alte cinci mii de euro.

ADRIAN ALBU: „Este un apartament cumpărat în rate. Conform contractului pe care îl avem cu constructorul, achităm periodic sumele cum am convenit în baza contractului. De aceea, strângând o anumită sumă de bani, acoperim cheltuielile. Dacă o să faceți o analiză detaliată, cu toate că sunt blurate anumite zone din declarațiile noastre de avere, o să vedeți că deținem mai mult capital pe care l-am agonisit de mai mult timp. Și în postul meu de secretar general aveam un salariu foarte bun și soția activând într-o organizație neguvernamentală are un salariu decent care ne permit să facem anumite acumulări pe care pe urmă să le investim. Considerăm că în ziua de azi unica ce ne mai poate salva în R. Moldova este să faci o investiție cu cap”.

Adrian Albu indică în declarația de avere un împrumut de 51 de mii de euro luat de la o companie de construcții, pe care s-a obligat să-l achite timp de doi ani. Potrivit paginii web a companiei, aceasta a construit până acum doar blocuri cu apartamente de clasa premium, toate situate în centrul Chișinăului.

ADRIAN ALBU: „Clasa premium, deja cam toți constructorii se străduiesc să facă astfel de apartamente, deoarece concurența este foarte mare pe piață. Noi optăm pentru centru ca să putem mai mult să ne deplasăm pe jos și să fim în apropiere de toate obiectele să nu stăm în ambuteiaje. Asta este logica noastră”.

Casă într-un sat situat pe malul Nistrului

Tot anul trecut, deputatul Blocului Socialiștilor și Comuniștilor și-a mai achiziționat 10 ari de teren cu o casă de 85 de metri pătrați și două construcții auxiliare, estimate împreună la 250 de mii de lei. Familia Albu a ales de asemenea o locație pitorească pe malul Nistrului. Casa se află în localitatea Oxentea din raionul Dubăsari, ne-a dezvăluit deputatul.

Adrian Albu: „Orașul este altfel, este gălăgia, iar satul este pentru suflet. Căsuța pe care am procurat-o este una veche, în stil tradițional moldovenesc. Vânzătorul s-a grăbit să o vândă și a dat un preț foarte bun și noi cu mare drag am procurat-o. Acum trebuie să mai investim în ea, pentru că este într-o stare ca la țară, veche, unde trebuie să mai pui lut. Apropo, este casă din lut, cu stuh. Păstrăm autenticitatea. Vrem să arătăm că se merită tradițiile moldovenești să fie conservate, susținute și promovate”.

Achizițiile soților Albu au depășit de două ori veniturile familiei pentru anul trecut. Adrian Albu a încasat de la Parlament aproape 300 de mii de lei. Iar soția sa, angajată la o Fundație poloneză în R. Moldova a fost remunerată cu 118 mii de lei. Pentru creșterea copilului a încasat de la CNAS o indemnizație de 366 de mii de lei, iar 8 800 de dolari au curs în bugetul familiei Albu din arenda unui bun imobil.

Deși soția deputatului deține un pachet de acțiuni de 33% într-o companie fondată în anul 2019, Albu nu a indicat niciodată în declarațiile de avere dividende din afacere.

Deputatul PSRM și-a triplat averea

În cea mai veche declarație de avere depusă de Albu în 2016, el indica două apartamente mici, cumpărate cu 53 de mii de euro și două mașini estimate la 15 mii de euro. În total – o avere de aproximativ 1,3 milioane de lei. Astăzi, averea deputatului socialist este de trei ori mai mare și numără: două terenuri intravilane, o casă, trei apartamente mult mai mari decât cele pe care le avea în 2016, un garaj și o mașină de model „Șkoda Superb”, cumpărată nou-nouță în 2018, cu peste jumătate de milion de lei.

Reporter TV8: – Cum ați reușit să vă triplați averea?

Adrian Albu: – Dar cum credeți, trebuie să nu o triplezi, trebuie să stai pe loc?

Reporter TV8: – Să ne spuneți secretul.

Adrian Albu: – Secretul e simplu. Apartamentele care erau cumpărate, apropo tot de elită, lângă un Centru Comercial mare, le-am procurat tot la etapa de investiție, cu aproximativ 30 de mii de euro. Le-am vândut aproape de 50 de mii de euro, pentru că apartamentele au crescut în preț, după care iarăși am investit în alt apartament și de fiecare dată ne rămânea rata aceasta care ne permite, plus salariile. Ca secretar general am avut un salariu peste 40 de mii de lei la acel moment. Soția primește un salariu echivalent sumei de 40 de mii de lei. Adică noi, avem norocul să avem servicii foarte bine plătite, pentru că lucrăm foarte mult în acest scop.

Deputatul Adrian Albu locuiește nu departe de locul de muncă, într-un bloc situat pe strada Serghei Lazo, considerat de elită. Cu doi ani în urmă, și-a cumpărat un apartament de 130 de metri pătrați pentru care declară că a plătit 1,2 milioane de lei, echivalentul a 60 de mii de euro. Astăzi, valoarea de piață a bunului imobil este cu mult mai mare.

Radu Mudreac a vândut casa cu 5 milioane de lei

În timp ce unii deputați și-au completat averea anul trecut, alții dimpotrivă, și-au vândut bunurile sau le-au donat copiilor. De exemplu, deputatul socialist Radu Mudreac a înstrăinat casa pe care și-a construit-o în sectorul Buiucani. Tranzacția a avut loc la scurt timp după ce deputatul s-a pomenit cu dosar penal pentru spălare de bani.

Casa de vis a familiei deputatului socialist Radu Mudreaca fost ridicată pe un teren de 7 ari, în preajma feericului parc Dendrariu din capitală. Vila de 285 de metri pătrați a fost construită în 2018, pe când Mudreac tot deputat era. Cu fațada din piatră naturală, foișor și poartă din fier forjat, locuința a fost evaluată în primii ani de la înregistrare cu mai puțin de un milion de lei. Abia în 2021, Radu Mudreac a indicat valoarea de piață a casei de 5 milioane de lei.

Anul trecut, deputatul a vândut casa cu 250 de mii de euro. Deși a înstrăinat oficial imobilul, parlamentarul continuă să locuiască în această casă. Contractul de vânzare-cumpărare a fost semnat pe 22 iunie 2022. Cu două luni mai devreme, Mudreac a fost lipsit de imunitate parlamentară pentru a putea fi reținut, percheziționat și trimis în judecată, fiind cercetat penal pentru spălare de bani.

Mudreac este învinuit că a încheiat mai multe contracte fictive de împrumut cu persoane fizice pentru a oferi un aspect legal banilor investiți de firma sa în construcția unui Centru Comercial în inima capitalei, chiar la intrarea în Piața Centrală. Atât Radu Mudreac, cât și colegii săi de partid, au catalogat dosarul penal ca fiind o răfuială politică.

Deși i-au înaintat învinuirea în dosarul penal, procurorii nu au aplicat sechestru pe bunurile lui Radu Mudreac. Asta a făcut posibil ca la scurt timp deputatul să-și vândă casa situată în apropiere de Parcul Dendrariu.

Reporter TV8: – De ce ați decis să renunțați la imobil, doar l-ați construit recent?

Radu Mudreac: – Acestea sunt decizii personale.

Reporter TV8: – E legat cumva de dosarul penal pe care-l aveți, v-ați temut de sechestru, să nu pierdeți imobilul?

Radu Mudreac: – Sunteți foarte „imaginabili” TV8.

Reporter TV8: – Dar cu dosarul penal ce se mai aude? Ați mai fost chemat la audieri la Procuratură?

Radu Mudreac: – Duceți-vă la Procuratură și întrebați.

În afara camerei video, Radu Mudreac a declarat că a inițiat procesul de vânzare a casei înainte să fie cercetat de procurori, doar că tranzacția a fost oficializată mai târziu. Potrivit contractului, deputatul și-a rezervat dreptul să răscumpere casa în decurs de doi ani. Iar până atunci, noul proprietar i-a permis să locuiască în imobil.

Apartament donat de părinți

Radu Mudreac mai are în proprietate un garaj și un apartament de 103 metri pătrați pe care le-a primit cadou în 2011 de la părinții săi. În următorul an, Mudreac a achiziționat o mașină de lux, de marca „Toyota”, pentru care a plătit 600 de mii de lei.

În martie 2021, Autoritatea Națională de Integritate a constatat o diferență de peste 4 milioane de lei între averea dobândită de Mudreac și veniturile realizate de familia sa. ANI a expediat un denunț la Procuratura Generală și a cerut ca deputatul socialist să fie cercetat pentru îmbogățire ilicită și spălare de bani. Anume această sesizare a stat la baza dosarului penal inițiat în august 2021, pentru care fostul procuror general interimar a cerut în Legislativ ridicarea imunității parlamentare a lui Radu Mudreac.

Potrivit informațiilor oferite de Procuratură la solicitarea Cutiei Negre, dosarul se află încă la faza de urmărire penală. Procesul se tărăgănează din cauza investigațiilor financiare complexe pe care le efectuează experții Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale din cadrul CNA.

CV-ul lui Radu Mudreac îl prezintă mai degrabă ca pe un bugetar. A lucrat mai bine de 15 ani în cadrul Serviciului sanitar-veterinar din Chișinău, mai întâi în calitate de medic veterinar, după care a ajuns director al instituției. S-a ocupat de afaceri o perioadă scurtă de timp între 2010 și 2014, iar de atunci, timp de aproape nouă ani este deputat.

Casa familiei Groza de la Durlești, evaluată la 10 mii de euro

Printre parlamentarii care și-au micșorat averea anul trecut se numără și Ion Groza. Doar că deputatul PAS nu și-a vândut casa, ci i-a donat-o fiicei. Acesta a indicat în declarația de avere doar valoarea cadastrală a imobilului, de circa 10 mii de euro. În realitate, casa este mult mai valoroasă, are două etaje și este situată într-o zonă scumpă a Durleștiului, în apropiere de șoseaua Balcani.

Casa donată de către Ion Groza are potrivit documentelor 78 de metri pătrați și este situată pe un teren de 3 ari. Reporterul Cutiei Negre a identificat bunurile imobile și a mers la Durlești să vădă cum arată casa deputatului evaluată la aproximativ 10 mii de euro. Am găsit o casă cu două etaje. Cu ochiul liber se poate observa că a fost construită cu mai mulți ani în urmă, dar oricum valorează mult mai mult decât costul indicat în acte. În această zonă rezidențială a Durleștiului doar un ar de teren costă astăzi circa 10 mii de euro.

Ion Groza nu a indicat în declarația de avere valoarea de piață a casei, lăsând goală căsuța respectivă din document. În 2021, deputații PAS au modificat legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, obligându-i pe funcționarii publici să declare valoarea reală a bunurilor deținute.

Ion Groza: – Legea îmi solicită mie ca eu să fac evaluarea reală a bunurilor mele procurate începând cu anul 2018. Casa este procurată în 2012, pe când eu nu aveam nicio funcție publică. Legea nu mă obligă să fac lucrul acesta. Eu nu văd aici o încălcare a legii. Dar dacă dvs considerați că este o încălcare, am să fac după Paști o evaluare a casei. Nu-i problemă pentru mine acest lucru.

Reporter TV8: – Dar în momentul în care ați donat-o fiicei dvs și ați înregistrat acest contract de donație la Cadastru, de ce nu ați făcut și o evaluare a casei, să înregistrați și suprafața reală a casei?

Ion Groza: – Reiterez că am donat această casă fiicei mele, care are doi nepoți aici și e normal să ajut copiii. Am încă doi copii în afara țării și vreau copilul să rămână aici, în țară și e normal acest lucru. Eu locuiesc la dânșii. Nu primesc indemnizații de la stat, nu mă folosesc de această situație. Totul este legal și nu văd în aceasta o problemă.

Actele cadastrale consultate de reporterul Cutiei Negre arată că Ion Groza a cumpărat casa în vara anului 2012, dar imobilul fusese construit încă în 2009. Nu este clar cum o casă cu două etaje a ajuns să fie înregistrată oficial cu o suprafață exterioară de numai 78 de metri pătrați.

Când a cumpărat casa, în 2012, Ion Groza era consilier raional la Cahul, dar activitatea sa de bază era în sectorul privat, susține deputatul. Potrivit CV-ului publicat pe site-ul Parlamentului, între anii 2004-2012 Ion Groza a fost director al organizației neguvernamentale Misiunea fără Frontiere din Moldova.

Ion Groza: – Aveam o funcție bună, un salariu foarte decent care mi-a permis să procur această casă, împreună cu soția, care la fel a activat și tot este legal. Eu lucram aici, la Chișinău, și de aceea am procurat această casă la Durlești.

Reporter TV8: – Și acum, de când sunteți deputat, acolo locuiți?

Ion Groza: – Nu, eu am casa mea la Colibași, de unde sunt de origine. Iar aici locuiesc împreună cu fiica mea și cu doi nepoți.

Până în anul 2015, Ion Groza a deținut 4 mandate de consilier raional la Cahul. A fost ulterior președinte al raionului, iar în 2019 a ajuns în Parlament, după ce a candidat independent la funcția de deputat pe circumscripția uninominală Cahul. În 2020, Groza a aderat la fracțiunea PAS din Parlament și a obținut al doilea mandat de deputat, fiind inclus pe locul 15 în lista PAS la ultimele alegeri parlamentare.

În 2021, deputatul Ion Groza și-a completat averea cu o mașină de model „Ranault Kadjar”, achiziționată cu 19 mii de euro.

Reporter TV8: – De ce ați decis să alegeți un automobil atât de valoros?

Ion Groza: – Vorbiți că mașina Kadjar este automobil de lux? Motorul de 1,5 este de lux?

Reporter TV8: – Sunt 19 mii de euro din salariul de deputat. Dvs nu aveți afaceri.

Ion Groza: – Uitați-vă în declarațiile mele și vedeți că veniturile îmi permit să fac acest lucru. Nu sunt singur. Este și soția care la fel activează și are și o pensie decentă și aceasta este normal.

Potrivit declarației de avere, în 2021 familia Groza a avut venituri totale de peste 700 de mii de lei din salarii și pensie și vânzarea unui automobil mai vechi. În 2022, familia Groza a avut venituri de peste 670 de mii de lei.

Vilă în România

O vilă de 66 de mii de euro, cumpărată anul trecut, s-a făcut remarcată în declarația de avere depusă de deputatul PAS, Boris Marcoci. Parlamentarul ne-a dezvăluit că imobilul este situat în România, dar susține că nu-i aparține și de fapt ar fi proprietatea copiilor săi.

Vila are 154 de metri pătrați și a costat 66 450 de euro. Aceasta ocupă un teren de 7 ari cu o valoare de peste 23 de mii de euro. Boris Marcoci declară că nu intenționează să-și lase casa din municipiul Bălți, unde a trăit o viață, iar noile achiziții din România ar fi de fapt ale copiilor și la rugămintea lor au fost înregistrate pe numele soției sale.

Boris Marcoci: – Noi suntem în municipiul Bălț. Avem casa pe care am făcut-o cu mâinile noastre, împreună cu soția și locuim acolo din 1998. Nu am avut altă vilă, nu am avut nimic. Dar copiii locuiesc în România. Au avut apartamentul lor și l-au vândut. Nu au vrut să scrie vila pe ei și au pus-o pe soția mea. Iată cum a fost toată experiența.

Reporter TV8: – Deci, vila este a copiilor?

Boris Marcoci: – Da, a copiilor, dar e scrisă pe soție.

Reporter TV8: – E aici, în Moldova?

Boris Marcoci: – Nu, la dânșii în România că ei locuiesc acolo.

Apartament și mașină, cumpărate de Boris Marcoci în 2021

Pentru familia sa, deputatul a făcut achiziții valoroase în anul 2021. Peste un milion de lei a investit într-un apartament de 76 de metri pătrați, situat în Chișinău.

Boris Marcoci: – Este în variantă albă, dar nu am făcut nimic pentru că trebuiesc bani.

Reporter TV8: – Vreți să vă mutați în capitală?

Boris Marcoci: – Nu vrem să ne mutăm în capitală, dar pentru copii e bine acolo unde-l ai.

Despre Mercedes-ul evaluat la 758 de mii de lei, pe care l-a cumpărat tot în 2021, Boris Marcoci spune că a aparținut companiei sale și l-a luat din contul dividendelor.

Boris Marcoci: „În 2019, când eram la întreprindere, la compania „Marsharcon” a fost cumpărată mașina. Când am venit deputat în Parlament am răscumpărat mașina de la întreprindere. Cât era costul mașinii, atâta am primit devidende. Am plătit la firmă și am cumpărat mașina. Cam așa a fost”.

Deputatul PAS deține împreună cu soția sa compania „Marharcon” fondată în anul 2000 în municipiul Bălți. Firma este specializată în construcții și are rulaje anuale de zeci de milioane de lei. Potrivit rapoartelor financiare, în anul 2021, compania a înregistrat un profit de peste 10 milioane de lei, iar cu un an mai devreme – profitul a fost de peste 13 milioane.

În declarația de avere pentru anul trecut, Boris Malcoci a indicat dividende de 2,7 milioane de lei încasate împreună cu soția din activitatea firmei.

Boris Marcoci: „Din anul 2000 și până în anul 2021 eu nu am luat niciodată dividende. În 20 de ani, dividendele eu cred că cresc foarte mari. Cuiva îi este interesant, dar l-aș vedea eu să nu ia niic dividende timp de 20 de ani și să trăiască doar din leafă. De anul acesta iarăși nu poți să iei dividende, cel puțin vreo 5 ani.

Reporter TV8: – Achiziții noi din aceste dividende mai planificați? – Nu, nu planificăm nimic.

Vasile Bolea investește în imobile comerciale

Deputatul Blocului Socialiștilor și Comuniștilor, Vasile Bolea, a cumpărat anul trecut un imobil de tip comercial. A plătit 25 de mii de euro pentru 56 de metri pătrați.

Averea familiei Bolea s-a mărit și cu un apartament primit ca donație de soția sa. Imobilul are 82 de metri pătrați și este evaluat la aproape 700 de mii de lei. Tot în dar, familia Bolea a primit anul trecut un teren agricol de 16 ari.

Declarațiile de avere depuse de Vasile Bolea în ultimii ani, arată că deputatul și-a cumpărat câte un imobil în fiecare an. În 2021 a investit 35 de mii de euro într-un spațiu comercial de 120 de metri pătrați, iar în 2020 a achiziționat un apartament de 56 de metri pătrați, pentru care a plătit 40 de mii de euro.

Pe de altă parte, Vasile Bolea a renunțat la un teren pe care îl avea la Durlești și l-a vândut în 2021 cu 37 de mii de euro.

Împrumuturi de un milion de lei

Pe parcursul anului 2022, familia Bolea a luat un credit de la o instituție bancară de jumătate de milion de lei și tot atâția bani a împrumutat de la o persoană fizică. Din anul 2018, deputatul mai are o datorie de 25 de mii de euro la o persoană fizică, pe care urmează să o restituie în anul curent.

În 2014, când a ajuns deputat, Vasile Bolea declara o grădină de 4 ari, două apartamente mici și două mașini cu o valoare totală de 700 de mii de lei. Astăzi, familia Bolea are o avere ce depășește3 milioane de lei, potrivit evaluărilor din ultima declarație.

Vasile Bolea a avut anul trecut venituri de 485 de mii de lei de la Parlament, iar soția sa a încasat un salariu de 262 de mii de lei. Pentru îngrijirea copilului, familia Bolea a primit de la CNAS o indemnizație de 12 800 lei, iar două mii de euro și 70 de mii de lei au intrat în bugetul familiei din locațiunea unor imobile.

Soția deputatului a inițiat o afacere

Rodica Bolea, soția deputatului socialist și-a inițiat anul trecut o afacere. În septembrie 2022 a înregistrat compania „Hipopotam Plus” care are ca genuri principale de activitate prestarea serviciilor de înfumusețare și comerț cu produse cosmetice.

Pentru a pune pe roate business-ul, Rodica Bolea a oferit 200 de mii de lei ca împrumut companiei pe care a fondat-o.

Casă și mașină, achizițiile lui Roman Roșca

Un alt parlamentar care a făcut achiziții scumpe anul trecut este Roman Roșca. Deputatul PAS indică în declarația de avere că a cumpărat 5 ari de teren, împreună cu o casă de 135 de metri pătrați, pentru care a plătit 700 de mii de lei. Roșca a investit și în reparația imobilului, astfel valoarea casei a crescut până la 1,3 milioane de lei, declară deputatul.

Tot anul trecut, Roman Roșca și-a cumpărat o mașină de model „Volkswagen Sharan”, produsă în 2015, care l-a costat 287 de mii de lei.

Cu un an mai devreme de a face noi achziții, familia Roșca a vândut un apartament cu 58 mii de mii de euro. Iar în anul 2019 a primit prin donație un apartament de 88 de metri pătrați, evaluat la 600 de mii de lei.

Pentru anul 2022, Roman Roșca a declarat peste 230 de mii de lei acumulați din salarii. Însă, familia Roșca deține și o afacere. Soția deputatului, Diana Roșca este fondatoarea companiei „Invest Market”, care vinde îmbrăcăminte. Deputatul PAS a declarat 564 de mii de lei drept dividende încasate în 2022 din activitatea firmei. Iar un an mai devreme, compania a adus un venit de 328 de mii de lei în bugetul familiei Roșca.

Sursa: TV8.md.

