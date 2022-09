VIDEO. Kadîrov declară o ”nouă tactică de operațiuni speciale împotriva ucrainenilor”. Un obiect misterios, surprins într-o nouă înregistrare

Ramzan Kadîrov a declarat că forțele sale speciale vor aplica la noi tactici în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, notează publicația rusă independentă Meduza.

„Asta e. Trecem la o nouă tactică de operațiuni speciale împotriva ucrainenilor. Nu ne vom mai deranja cu ei… Inamicul se va confrunta în curând cu cele mai grave consecințe pentru el însuși ale noului plan de represalii.

Toate acțiunile noastre anterioare le vor părea acum ca niște farse copilărești”, a scris cecenul pe canalul său de Telegram.

🤡#Russia‘s main tik-tocker Don-Don Kadyrov announced a change in war tactics in #Ukraine

„We are not going to deal with them anymore. […] The enemy will soon face the most difficult consequences of the new retaliation plan,” #Kadyrov said and posted video. pic.twitter.com/Z0Ojt1QalJ

— NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2022