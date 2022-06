VIDEO/ Kadîrov, din nou „afumat”, acuză televiziunile rusește de minciuni: „Aveți grijă ce vorbiți, don”

Cecenul Ramzan Kadîrov afirmă într-un nou mesaj video postat pe canalul său de Telegram și în care pare sub influența alcoolului că televiziunile rusești transmit minciuni vizavi de căderea orașului Severodoneţk din Lugansk.

„Salutare tuturor. Mă uit chiar acum la Rossiya-24, don, ei vorbesc despre Severodoneţk. Ei spun că gen 30% a fost eliberat, don, sau 20%. Partea rezidențială este pe deplin, don, sub controlul luptătorilor noștri și cei care, don, sunt departe de Severodoneţk, don, la cel puțin 160 de kilometri, ei sunt cei care, don, fac aceste reportaje live, don”, declară Kadîrov.

„Sunt minciuni! Da, în partea industrială a orașului, don, câțiva șaitani (n.r. spirite rele în credința islamică) rămân, don. Acolo a fost o explozie mare și noi, don, verificăm ce urmează, don. Așa că, aveți grijă ce vorbiți, don. Oamenilor trebuie să li se spună adevărul și să nu fie mințiți, don”, își încheie acesta mesajul.

Chechen leader Ramzan Kadyrov announced the „liberation” of Mariupol several times before the Russian armed forces did, and he’s now doing it again with Severodonetsk

He’s even accusing Russian state TV of „lying” to viewers about the situation in the 🇺🇦 city

— Francis Scarr (@francis_scarr) June 1, 2022