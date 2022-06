VIDEO/ Kadîrov spune ce ar face dacă ar fi în locul lui Putin: „Războiul este o plăcere”

Într-o nouă înregistrare video, liderul cecen Ramzan Kadîrov a explicat ce ar face dacă ar fi în locul lui Vladimir Putin, sugerând că „războiul este o plăcere”.

„Dacă ar fi decizia mea, aș lua toate acele state europene care acum nu valorează absolut nimic și își știu valoarea și spun, don, lucruri indecente despre președintele nostru și despre poporul rus. Aș lua treptat acele state și apoi America nu ar mai avea aliați rămași”, a declarat Kadîrov în mesajul său, care a fost tradus pe twitter de jurnalistul Francis Scarr de la BBC News, scrie Digi24.ro.

