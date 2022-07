VIDEO/ Kuleba, după atacul de la Vinița: Cel puțin un copil a fost omorât. Rușii vor plăti pentru fiecare picătură de sânge și lacrimă

Ministrul ucrainean al afacerilor externe, Dmitro Kuleba, a avut un mesaj dur pentru Moscova după atacul de la Vinița, precizând că cel puțin un copil a fost ucis după ce rachetele rusești au lovit o clădire de birouri.

„În timp ce Conferința de la Haga este în desfășurare, Rusia comite încă o crimă de război. Cel puțin un copil ucis, printre alte victime ale atacului cu rachete de la Vinița. Vom judeca criminalii de război ruși pentru fiecare picătură de sânge și lacrimă”, a transmis Kuleba, pe Twitter.

While Accountability Conference in The Hague is underway led by @WBHoekstra, Russia commits another war crime. At least one child killed, among other victims of a missile strike on Vinnytsia. We will put Russian war criminals on trial for every drop of Ukrainian blood and tears. pic.twitter.com/hvjNt0U5OM

