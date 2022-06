VIDEO/ Luptele de pe străzile din Severodonețk, surprinse de un militar ucrainean. La un moment dat e împușcat în mână

Rușii au reușit să cucerească o mare parte din orașul Severodonețk din estul Ucrainei, după mai multe zile de lupte pe străzi și printre clădirile orașului. Imagini surprinse de soldații ucraineni arată intensitatea confruntărilor, potrivit Hotnews.ro.

Oficialii ucraineni spun că 80% din orașul Severodonețk s-ar afla sub controlul rușilor. Și Ministerul britanic al Apărării arată, în ultima sa evaluare privind situația de pe front, că rușii controlează acum cea mai mare parte din Severodonețk.

Astfel, conform oficialilor britanici, drumul principal către centrul Severodonețk rămâne probabil sub controlul Ucrainei, dar rușii continuă să obțină constant câștiguri locale, prin concentrarea artileriei, însă ar fi suferit și pierderi importante.

Noi imagini apărute pe rețelele de socializare arată exact cum au avut loc unele bătălii pe străzile din Severodonțk, imagini surprinse de o cameră montată pe corpul unui militar ucrainean.

În primul video se aud schimburi de focuri și apoi se vede cum militarul trage de după un colț. La un moment dat, un glonț tras de ruși îl lovește în mitralieră și apoi fragmente îl lovesc în vesta anti-glonț și în brațul stâng. Soldatul se retrage calm după colț, le spune colegilor că e în ordine și își aplică rapid un garou militar cu cealaltă mână.

Footage of Ukrainian servicemen during the fight near the Myr hotel in northern Severodonetsk, Luhansk Oblast.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/0qyGx0NrbO

— BlueSauron👁️ (@Blue_Sauron) June 1, 2022