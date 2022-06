VIDEO/ Macron l-a întrerupt pe Biden, la G7, pentru a vorbi despre petrol în fața camerelor de filmat, o scenă care stârnește nedumerire în rândul analiștilor francezi

Gestul președintelui francez, Emmanuel Macron, care a fost filmat în marja reuniunii G7 din Bavaria întrerupând o discuție între Joe Biden și consilierul său pentru securitate națională, stârnește nedumerire în rândul analiștilor francezi, potrivit BFM TV.

Macron l-a prins din urmă pe președintele Statelor Unite ale Americii, care discuta cu consilierul pentru securitate națională, Jake Sullivan, pentru a-i povesti despre o convorbire telefonică cu Emiratele Arabe Unite, în speranța de a determina țările din Golf să majoreze producția de petrol.

Interpelarea lui Biden de către Macron, luni seara, în marja summitului G7 desfășurat la castelul Elmau din Bavaria, este surprinzătoare pentru analiști, mai ales că a avut loc în fața microfoanelor și a camerelor de luat vederi.

Astfel, scena vine în contextul în care liderii celor șapte mari puteri mondiale, sub impulsul SUA, au declarat că intenționează să plafoneze prețul petrolului rusesc și că, pentru a diminua presiunea asupra prețului carburanților, încearcă acum să convingă celelalte țări producătoare să livreze mai mulți barili pe piață.

„ Mă scuzați că vă întrerup”

Așadar, în acest context îl descoperim pe Emmanuel Macron prinzându-l din urmă pe omologul său american.

