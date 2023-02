VIDEO. Mesaj puternic de susţinere a Ucrainei de către SUA. Biden în vizită OFICIALĂ la Kiev

Președintele SUA, Joe Biden, a venit luni, 20 februarie, în vizită la Kiev. Vizita preşedintelui american în capitala Ucrainei se desfăşoară în condiţii de maximă securitate: nu a fost anunţată din timp şi nici nu a fost făcută publică agenda.

Totuşi, Biden a fost văzut lângă Catedrala Sf. Mihail din Kiev, în timpul unei alerte aeriene, unde a venit să onoreze memoria apărătorilor căzuți ai Ucrainei, potrivit Anticoruptie.md.

Faptul că Biden se află la Kiev a fost confirmat oficial doar de preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski pe pagina sa de Telegram, prin postarea unei fotografii cu Biden.

„Joseph Biden, bine ai venit la Kiev! Vizita ta este o manifestare foarte importantă de sprijin pentru toți ucrainenii”.

Conform presei din Ucraina, Kievul va primi un nou pachet de ajutor militar de 500 de milioane de dolari. Potrivit Reuters, noul pachet va include HIMARS, muniție, sisteme antitanc și radare.

În dimineața zilei de 20 februarie, străzile din centrul orașului, în apropierea ambasadei SUA, precum și drumurile de la ambasadă spre gara centrală, au fost blocate la Kiev. Novosti Donbass, citând martori oculari, a raportat că bulevardul Beresteisky și bulevardul Lesia Ukrainka din Kiev au fost blocate. Martorii oculari au postat un videoclip care arată cum un cortegiu de SUV-uri americane a mers pe acest traseu.

Biden’s here — on walkabout in central Kyiv. pic.twitter.com/l9uus74Dke

— Oliver Carroll (@olliecarroll) February 20, 2023