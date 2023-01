VIDEO. Momente de groază pentru pasageri, după ce ușa unui avion s-a deschis în zbor, în Rusia

Ușa cabinei unui avion militaro-civil Antonov (An-26), aparținând companiei Irkuțk Airlines, care decolase de pe aeroportul din Magan pe 9 ianuarie, s-a deschis brusc din motive necunoscute când aparatul de zbor, vechi de 43 de ani, a urcat la o altitudine de 9.000 de picioare (aproximativ 2,74 kilometri), provocând panică în rândul persoanelor din cabină, scrie Mirror. În mod miraculos, nimeni nu a fost rănit.

Din imaginile live realizate de pasagerii din cabină se poate observa că, după ce ușa din spate a avionului s-a deschis, bagajele au fost aspirate.

Căpitanul a decis imediat să se întoarcă la Magan, 15 kilometri de Iakuțk, cel mai rece oraș din lume și capitala regiunii Iakuția, și să facă o aterizare de urgență.

Avionul militar transporta civili și materiale militare.

Pasagerii de la bord purtau haine groase pentru a rezista la vremea rece, -40 de grade în Siberia, astfel că nimeni nu a suferit de hipotermie din cauza accidentului.

Echipajul, însoțitorii de bord, șase persoane în total, și cei 25 de pasageri, care purtau centurile de siguranță, au scăpat nevătămați.

✈️ Nothing unusual: in Russia, the door of the plane opened right during the flight at an altitude of several kilometers

An-26, flying from Magan to Magadan, suddenly depressurized – judging by the video, which was filmed by one of the passengers, the back door was half opened. pic.twitter.com/GdBFdHdRML

