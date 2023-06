VIDEO. Moscova pierde accelerat controlul la graniță. Clădiri administrative în flăcări și panică după atacul nocturn al rebelilor

Haosul pune stăpânire pe administrația din Belgorod, regiune din Rusia aflată la graniță, în partea de nord-est a Ucrainei.

Un nou atac al rebelilor ruși anti-Putin a început la primele ore ale zilei de 1 iunie, în Șebekino, oraș de 40.000 de locuitori din regiunea Belgorod. Tirul de artilerie a lovit mai multe puncte administrative vitale.

”Autoritățile regimului rus pierd treptat controlul asupra situației din jurul orașului Șebekino, regiunea Belgorod. Principala clădire administrativă, aflată pe strada Lenin arde”, scrie pe Twitter un specialist militar german.

The Russian regime authorities are gradually losing control of the situation around Shebekino, Belgorod/Bilhorod Oblast, Russia. The main administrative building in the Lenin Street is burning.

Presa rusă susține că acea clădire în flăcări ar fi un bloc de locuințe, dar cercetarea din surse deschise a stabilit coordonatele principalei clădiri administrative din oraș.

Luptătorii „Corpului Voluntarilor Ruși” (RDK), rebelii ruși anti-Putin, au publicat mai multe imagini cu distrugerile provocate administrației subordonate Moscovei.

Printre altele, pe Telegram a apărut un filmuleț în care presupuși funcționari locali ard documente în spatele unei clădiri, anticipând sosirea voluntarilor.

Alte imagini arată distrugerea de către RDK a lansator de rachete autopropulsat rusesc, folosit de Kremlin pentru bombardarea de la distanță a orașului Șebekino.

În același timp, rebelii au avertizat că Rusia este incapabilă să se apere în fața unor astfel de raiduri, din cauza mobilizării cvasi-generale a resurselor armate pe frontul din Ucraina.

Aceștia au mai afirmat că administrația rusă blochează evacuarea civililor, cu un baraj de bombe trimise de la mare distanță, pe care le atribuie apoi în mod fals rebelilor.

The Monocrystal plant in Shebekino has been targeted.

The plant provides specialist LED, solar power and electronics solutions to the Russian military.

Military fuel tankers were at the plant when it was attacked.#Russia #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/4uMOvQb179

— WhereisRussiaToday (@WhereisRussia) June 1, 2023