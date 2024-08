VIDEO Moscova, sub asaltul dronelor ucrainene / Primarul Serghei Sobianin recunoaște importanța atacului istoric

Interception over the suburb of Podolsk, 20 miles south of the Kremlin. pic.twitter.com/2HJrnWrh21— Igor Sushko (@igorsushko) August 21, 2024

„Alte două drone care zburau către Moscova au fost doborâte”, a anunţat Serghei Sobianin miercuri, la ora locală 4.43 (şi ora României), după alte mesaje de acelaşi fel publicate pe Telegram.

At night, Ukrainian kamikaze drones flew to the Moscow region

„Apărarea în mai multe straturi a Moscovei împotriva dronelor inamice (…) ne-a permis să dejucăm cu succes toate atacurile. Forţele apărării aeriene de la Ministerul Apărării au doborât zece (drone) în această noapte” de marţi spre miercuri, a anunţat edilul.

Authorities in the Russian capital report one of the most massive attacks.

Authorities in the Russian capital report one of the most massive attacks.

Eleven Ukrainian drones flying toward Moscow were shot down last night.

