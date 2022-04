VIDEO/ ”Moştenirea” lăsată de ruşi. Cum se „strecoară” ucrainenii printre mine pe şoselele din apropierea Kievului

Retragerea rușilor de lângă Kiev este o consecință a rezistenței ucrainenilor, spune Volodimir Zelenski, într-un mesaj transmis în noaptea de miercuri spre joi.

Liderul de la Kiev susține că armata ucraineană este pregătită să apere la fel de bine și regiunea Donbas, asupra căreia a anunțat Rusia că se va concentra.

Rusia a început să repoziționeze aproximativ 20% din forțele dispuse în jurul capitalei ucrainene Kiev anunţă şi Pentagonul. Iar imaginile apărute pe reţelele de socializare susţin afirmaţia americanilor.

Meanwhile Ukrainian drivers near Borodyanka of Kyiv region via @_catiko pic.twitter.com/WLRSLdhH5v

— Liveuamap (@Liveuamap) March 30, 2022