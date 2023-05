VIDEO. Noi incidente între poliție și sârbi în nordul Kosovo. Forțele NATO au format cordoane de securitate în jurul a patru primării

Luni, poliția kosovară a tras cu gaze lacrimogene pentru a dispersa sârbii care protestau în încercarea de a împiedica primarii albanezi aleși în urma unor alegeri controversate să își preia funcțiile în localitățile predominant sârbe din nordul Kosovo, scrie Le Figaro.

Soldați ai forțelor de menținere a păcii ale NATO au format cordoane de securitate în jurul a patru primării din Kosovo pentru a-i ține la distanță pe sârbii care protestează.

Acești primari au fost numiți în urma alegerilor locale organizate de autoritățile kosovare la 23 aprilie în patru municipalități predominant populate de sârbi, care au boicotat în mare parte scrutinul: au participat doar aproximativ 1.500 de alegători din cei aproximativ 45.000 înscriși. Protestatarii cer, de asemenea, retragerea forțelor speciale de poliție care au fost desfășurate în regiune de câteva zile.

Situația foarte tensionată a degenerat la Zvecan, unde forțele speciale au respins un grup de manifestanți care au încercat să intre în primărie, a relatat un jurnalist AFP. Poliția a precizat într-un comunicat că a reacționat atunci când manifestanții au încercat să spargă un cordon de poliție prin „utilizarea violenței și a gazelor lacrimogene”.

Sârbii, ai căror reprezentanți politici au părăsit instituțiile locale din nordul Kosovo în noiembrie, în urma unei lupte între Belgrad și Pristina, au boicotat alegerile municipale organizate de guvernul kosovar în aprilie pentru a pune capăt acestui vid instituțional. Incidente au avut loc încă de vineri, când acești consilieri au venit să își preia mandatul însoțiți de poliție.

Forța NATO desfășurată în Kosovo (KFOR) a declarat că și-a „întărit prezența” în nordul țării și a îndemnat Belgradul și Pristina să reia dialogul desfășurat sub auspiciile Uniunii Europene pentru a reduce tensiunile. Soldați ai KFOR au fost desfășurați luni în apropierea primăriei din Zvecan, potrivit unui corespondent al AFP.

Tensiunile izbucnesc adesea în nordul Kosovo, o fostă provincie sârbă care și-a declarat independența în 2008, dar care nu a fost niciodată recunoscută de Serbia. Aproximativ 120.000 de sârbi trăiesc în Kosovo, care are o populație de 1,8 milioane de locuitori, în marea lor majoritate albanezi.

🚨 New tensions in the North

📍 Zvecan: Serbian protesters attempted to enter the municipality building. Kosovo police used pepper spray to repel the crowd

📍 Leposavic: NATO/KFOR troops surrounded the municipality building to protect it from protestorspic.twitter.com/OTM6wBJlcU

— kos_data (@kos_data) May 29, 2023