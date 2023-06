VIDEO. O clădire din Voronej – lovită de o dronă. Trei persoane au fost rănite

Trei persoane au fost rănite de cioburi vineri după ce o dronă a lovit o clădire rezidențială din orașul Voronej, în sudul Rusiei, a declarat guvernatorul regional Alexander Gusev, transmite Reuters.

Fotografiile postate pe rețelele de socializare au arătat pagube și urme pe fațada blocului lovit.

A Ukrainian Drone has reported Struck a High-Rise Residential Building in the Western Russian City of Voronezh after it was claimed to have been “Disabled” by Electronic Warfare Systems as it approached an Aircraft Factory in the City; Local Officials have stated that at least 3… pic.twitter.com/FZUNBihawJ

— OSINTdefender (@sentdefender) June 9, 2023