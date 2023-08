VIDEO. O minge de foc a luminat cerul Australiei. Isterie în mediul online: ”OZN? Extratereștri?”

Un obiect celest a iluminat cerul oraşului australian Melbourne noaptea, la începutul acestei săptămâni, ridicând numeroase semne de întrebare despre originea sa – să fie, oare, un avion, un meteorit, un OZN? -, ipoteze foarte îndepărtate de explicaţia reală, în pofida imaginilor fascinante, relatează The Huffington Post.

O minge de foc a apărut în întuneric, către miezul nopţii de luni spre marţi, pe cerul capitalei statului Victoria.

Acest obiect neidentificat, urmat de o lungă dâră portocalie, a fost filmat de numeroşi martori fascinaţi şi un pic îngrijoraţi.

Numeroase înregistrări video, postate pe reţele de socializare, au fost vizualizate de sute de mii de ori.

