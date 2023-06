VIDEO. O nouă gafă a lui Joe Biden: Și-a confundat propria soție cu liderul Indiei

Președintele SUA, Joe Biden și Narendra Modi au salutat o nouă eră în relația dintre țările lor, după ce Casa Albă i-a întins joi covorul roșu premierului indian. La finalul evenimentului, Joe Biden a comis o mare gafă: el l-a luat de mână pe Naredra Modi și nu pe Jill Biden, care se afla lângă el.

Prima Doamnă a SUA și-a dat seama că soțul ei a gafat și a fugit repede pentru a-l lua de cealaltă mână pe Modi.

Biden refused to let go of the hand of the Prime Minister of India, which put his wife Jill in a difficult position. pic.twitter.com/qXcDc1z48x

— Sprinter (@Sprinter99880) June 22, 2023