VIDEO. Ocupanții ruși au bombardat Kievul. A fost lovită o instalație de alimentare cu energie

În Kiev, marți dimineața, 18 octombrie, au răsunat noi explozii. Potrivit unui oficial ucrainean, o instalație de alimentare cu energie a fost lovită.

Șeful adjunct al Biroului Prezidențial a declarat că există trei atacuri la o instalație de alimentare cu energie din Kiev, transmite Stirileprotv.ro.

More footage from Kyiv pic.twitter.com/H0igy0fZsF

De asemenea, contul de Twitter Nexta a transmis că explozii au loc și în Dnipro, Harkov și Jitomir.

❗Explosions are being reported in #Dnipro, #Kharkiv and #Zhytomyr. Energy infrastructure is under attack.

— NEXTA (@nexta_tv) October 18, 2022