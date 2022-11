VIDEO. Oftatul lung a propagandiștilor ruși: „Avansăm cu trei centimetri pe zi”

Situația dificilă a rușilor de pe frontul ucrainean îi face pe propagandiștii ruși să ofteze la televiziunea de stat. Prezentatoarea TV Olga Skabeeva întreabă, în emisiunea ei de la postul Rossiya-1, un corespondent militar cât de mult avansează forțele ruse în Ucraina, dar răspunsul a fost greu de suportat, transmite Hotnews.

„În ceea ce privește centrele populate, există unele pe care să le putem lua în viitorul apropiat? Sau în acest moment ne măsurăm succesul doar în metri și kilometri, avansând foarte încet?”, întreabă Olga Skabeeva pe jurnalistul militar Dmitri Steshin.

Replica acestuia vine ca o „lovitură”:

„Ca să citez un prieten, un lunetist, care pentru multe luni a fost în Mariinka, care e lângă Donețk, Avdiivka, Pisky, „Avansăm cu trei centimetri pe zi”, aceasta este fraza. Nu comentez”. În acest moment, Olga Skabeeva trage adânc aer în piept, oftează, și spune dezolată: „Ok, mulțumesc mult”.

Russian state TV presenter Olga Skabeyeva: Go on, please tell us about all the villages we’re about to take!

War correspondent Dmitry Steshin: Olga, we’re advancing 3cm a day… pic.twitter.com/avjOlbOnQc

