VIDEO. Polonia a organizat cea mai mare paradă militară din ultimele decenii

Marți, Polonia, stat membru NATO, a organizat cea mai mare paradă militară din ultimele decenii, cu ocazia Zilei Forțelor Armate, scrie Sky News.

2.000 de soldați din Polonia și din alte țări NATO au defilat prin capitala Varșovia, alături de 200 de echipamente militare și 92 de aeronave.

Elicoptere, inclusiv Black Hawk, și avioane, inclusiv F-16 și FA-50, au survolat zona.

Ministrul apărării Mariusz Blaszczak a declarat: „Este, de asemenea, o zi perfectă pentru a ne arăta forța, pentru a arăta că am construit forțe armate puternice care ne vor apăra eficient granițele fără ezitare”.

Parada are loc în fiecare an la 15 august, pentru a comemora victoria Poloniei asupra Armatei Roșii a Uniunii Sovietice în 1920.

A military parade is taking place in Warsaw to mark Poland's Armed Forces Day.

Among the equipment on display are Abrams tanks, Patriot launchers and HIMARs rocket artillery, recently acquired from the US, and K2 tanks and K9 howitzers from South Korea pic.twitter.com/Jd3CULvEnj

— Notes from Poland 🇵🇱 (@notesfrompoland) August 15, 2023