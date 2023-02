VIDEO. Primul tanc Leopard a ajuns în Ucraina. Primul pas a fost făcut de Canada

Ministrul canadian al Apărării, Anita Anand, a publicat imagini video cu primul tanc Leopard 2, de fabricație germană, care era încărcat într-un avion pentru a fi dus în Ucraina.

„Tancurile de luptă sunt în drum pentru a ajuta Ucraina. Primul tanc canadian Leopard 2 este pe drum. Sprijinul Canadei pentru Ucraina este neclintit”, a scris ea pe pagina sa de Twitter sâmbătă, alături de imaginile cu tancul de fabricație germană încărcat în avion, transmite Hotnews.

„Astăzi, un avion al Forțelor Aeriene Canadiene a decolat de la Halifax cu primul tanc de luptă principal Leopard 2 pe care Canada îl trimite în Ucraina”, a a mai scris Anand.

Today, an @RCAF_ARC aircraft departed Halifax carrying the first Leopard 2 main battle tank that Canada is sending to Ukraine.

Canada stands with the people of Ukraine – and we’ll continue to provide Ukraine’s Armed Forces with the equipment that they need to win. pic.twitter.com/N1MLq40cL6

— Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 4, 2023