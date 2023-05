VIDEO. Propagandiștii Moscovei se plâng că UE a jefuit poporul rus: „Au luat banii oamenilor de rând”

Televiziunile rusești au difuzat un nou moment propagandistic pentru consumul intern, acuzând acum Uniunea Europeană că a „jefuit poporul rus” și pe oamenii de rând din Rusia, scrie Hotnews.

„Au sosit vești foarte importante. Țările UE au raportat Comisiei Europene înghețarea unor active ale Băncii Centrale [Ruse] în valoare de peste 200 de miliarde de euro”, afirmă prezentatorul emisiunii de la televiziunea Rossiya-1.

„De ce este această știre importantă? Active în valoare de 200 de miliarde de euro, subliniez, ale Băncii Centrale. Cu alte cuvinte, nu iahturi ale oligarhilor. Cred că atunci când oamenii noștri aud de confiscarea unui palat sau iaht undeva ei rânjesc oarecum, dându-și seama că aceste acțiuni sunt ilegale, dar totuși…”, continuă acesta.

„[Însă] aceștia sunt bani ai profesorilor, doctorilor. Aceștia sunt bani pentru drumuri, pentru poduri, pentru școli noi. Altfel spus, Comisia Europeană a jefuit poporul rus, oamenii de rând”, acuză el.

“This is the money of teachers, doctors. The money for roads, bridges, new schools” – Russian propagandists blame the EU for “robbing” Russia by freezing assets of Russia’s national bank.

