VIDEO. Putin îi ceartă pe ambasadorii occidentali prezenți la Kremlin: UE a inițiat confruntarea geopolitică cu Rusia și SUA sunt responsabile pentru criza din Ucraina

Președintele Rusiei, Vladimir Putin a declarat miercuri, 5 aprilie, că Rusia este deschisă unui parteneriat constructiv cu fiecare țară și nu se va izola, în ciuda situației complexe din lume, în timp ce Putin i-a spus ambasadorului Uniunii Europene, la o ceremonie de la Kremlin, astăzi, că relațiile dintre Rusia și bloc s-au „degradat grav” și că UE a inițiat o „confruntare geopolitică” cu Rusia, relatează Reuters și Hotnews.ro.

Vladimir Putin le-a spus miercuri noilor ambasadori ai SUA și UE în mod clar și direct că țările lor sunt responsabile pentru o deteriorare dramatică a relațiilor de când Rusia și-a trimis forțele armate în Ucraina anul trecut.

Ambasadorii se numără printre cei 17 care și-au prezentat oficial acreditările diplomatice lui Putin la o ceremonie televizată la Kremlin.

UE a „inițiat confruntarea geopolitică” cu Rusia, i-a spus Vladimir Putin noului ambasador european la Moscova, francezul Roland Galharague, miercuri, cu ocazia prezentării acreditărilor diplomaților străini.

Vladimir Putin just said that Russia has no hostile intentions towards anyone pic.twitter.com/w0RUBuELaz

— Francis Scarr (@francis_scarr) April 5, 2023