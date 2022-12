VIDEO. Răzbunarea Kremlinului: Ce scria pe o dronă iraniană doborâtă deasupra Kievului

Miercuri dimineața, 14 decembrie, sistemele de apărare aeriană ale Kievului au doborât cel puțin 10 drone iraniene, potrivit primarului, Vitali Kliciko.

Menționăm că un nou atac asupra capitalei Ucrainei a avut loc astăzi dimineața, trezind locuitorii Kievului din somn.

Două clădiri administrative ale orașului Kiev din cartierul Șevcenko au fost avariate de „resturile unei drone”, au anunțat autoritățile, scrie Hotnews.

Maria Avdeeva, directorul de cercetare al Asociației Experților Europeni din Ucraina, a publicat pe Twitter imagini cu una dintre dronele doborâte în Kiev.

Russia attacked Kyiv and Zhytomyr with Iranian kamikaze drones „Shahed-136/131” this morning. As of now, air defense shot down 10 drones. Wreckage of one of the Shaheds shot down over central Kyiv has the inscription „For Ryazan”. pic.twitter.com/K3FHRlLLbY

De asemenea, și parlamentarul ucrainean Kira Rudik a publicat o poză cu drona care a căzut în capitala Ucrainei.

The drone that hit #Kyiv has the words “for Ryazan” (city in russia). So let’s just say it: one terrorist regime is buying drones from another one and then tries to kill us in imaginary protection of their OWN cities. How crazy is that. pic.twitter.com/hjRRWW997P

— Kira Rudik (@kiraincongress) December 14, 2022