VIDEO/ „Ruine și cenușă”: Ce rămâne în urma bombardamentelor rusești din estul Ucrainei

O nouă înregistrare video a apărut pe platformele social media arată efectele bombardamentelor rusești în sud-estul Ucrainei, toate locuințele din localitatea Berestove fiind distruse complet.

Înregistrarea a fost realizată cu drona deasupra Berestove, un sat din estul regiunii Zaporojia aflată în sudul Ucrainei. Localitatea se află pe drumul Bahmut-Lisciansk, una dintre axele de atac ale armatei ruse, transmite Hotnews.

„Rușii au transformat totul în ruine și cenușă”, scrie pe pagina sa de Twitter Anton Gherașenko, consilier al ministrului ucrainean de Interne Denis Monastîrski.

All houses of Berestove village at Bakmut-Lysychansk road were completely destroyed by Russian artillery.

These were someone’s homes, filled with children’s laughter and growing flowers. Happy memories.

Russians turned everything to ruins and ashes.#russiaisaterrorisstate pic.twitter.com/1XJ375atjc

