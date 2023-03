VIDEO. Rusia – stat TERORIST. Momentul în care o rachetă rusească lovește un bloc din Zaporojie

Miercuri, președintele Volodimir Zelenski a publicat o înregistrare video care arată momentul în care o rachetă rusească lovește un bloc de locuințe din orașul Zaporojie.

„Zaporojie. Se trage chiar acum în zone rezidențiale unde trăiesc oameni obișnuiți și copii. Aceasta nu trebuie să devină ”doar o altă zi” în Ucraina sau oriunde altundeva în lume”, a scris liderul de la Kiev pe pagina sa de Twitter astăzi după-amiază.

Zaporizhzhia. Right now, residential areas where ordinary people and children live are being fired at.

This must not become „just another day” in 🇺🇦 or anywhere else in the world. The world needs greater unity and determination to defeat Russian terror faster and protect lives. pic.twitter.com/YnocW2yVaU

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2023