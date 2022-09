VIDEO. Rușii au atacat Odesa cu drone kamikaze iraniene. Panică pe străzi, în timp ce forțele ucrainene încercau să le doboare

Vineri, Rusia ar fi lansat un atac cu drone kamikaze de origine iraniană, potrivit informațiilor și imaginilor apărute pe rețelele de socializare. Aeronavele care au survolat orașul ucrainean de la Marea Neagră au generat panică pe străzi, în timp ce sistemele antiaeriene și militarii ucraineni au deschis focul asupra aeronavelor fără pilot, transmite Hotnews.

Astfel, din informațiile vehiculate pe Twitter, dronele care au survolat astăzi Odesa ar fi fost de tipul Shahed-136, aeronave de tipul muniție-rătăcitoare (loitering munition) care pot zbura distanțe mari, au la bord o încărcătură explozivă și care se detonează la impact cu ținta.

Din imaginile apărute pe rețelele de socializare par a se vedea cel puțin două astfel de drone kamikaze, una care zbura în zona de centru și alta care ar fi lovit o țintă în port.

Una din drone pare a fi lovită direct de către sistemele de apărare antiaeriană, în timp ce pe alte filmări sunt auzite numeroase focuri de armă cel mai probabil executate de către forțele ucrainene împotriva dronelor.

Pe o altă filmare se vede cum o astfel de dronă plonjează spre o clădire și explodează puternic la impact, neclar dacă fusese doborâtă sau și-a atins ținta. După imagini zona pare a fi în portul Odesa.

Iran-supplied Shahed-136 loitering munition operated by Russia has been spotted over the Ukrainian city of Odesa just minutes ago.

Reports also emerged about the explosions heard across the city as apparently Ukrainian ADs attempted to shot down the intruders. pic.twitter.com/HduJOff7Ve

— Status-6 (@Archer83Able) September 23, 2022