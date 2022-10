VIDEO. Rușii au atacat regiunea Kievului cu drone-kamikaze iraniene: O persoană a fost rănită

O persoană a fost rănită în atacuri cu drone-kamikaze iraniene împotriva oraşului Bila Ţerkva, la circa 100 de kilometri la sud de orașul Kiev, a anunţat miercuri guvernatorul regional, transmite Agerpres.

„În timpul nopţii, inamicul a efectuat lovituri cu drone-kamikaze de tip Shahed-136 împotriva (oraşului) Bila Ţerkva”, a anunţat guvernatorul Oleksii Kuleba pe canalul său de Telegram.

„Au avut loc şase lovituri şi explozii”, a mai precizat guvernatorul, potrivit AFP.

De asemenea, el a adăugat că o persoană a fost rănită şi infrastructuri au fost avariate în acest oraş ce avea o populaţie de aproximativ 200.000 de locuitori înainte de războiul Rusiei lansat la 24 februarie 2022 şi care găzduieşte mai multe unităţi militare.

⚡️Consequences of the nighttime shahed-136 loitering drone strikes at the barracks of the 72nd separate mechanized brigade of the Armed Forces of Ukraine in the Belaya Tserkov, Kyiv region

Comandamentul Sud al armatei ucrainene a anunţat la rândul său pe Telegram că a doborât şase drone de acest tip în timpul nopţii. Purtătorul de cuvânt al comandamentului, Natalia Gumeniuk, a precizat pentru AFP că aceste aparate au fost doborâte în districtul Mikolaiv.

Six kamikaze drones were destroyed by anti-aircraft missile units of the Air Force in the south of the country.

În luna septembrie, Ucraina a informat cu privire la primele atacuri ruse efectuate cu ajutorul unor drone de fabricaţie iraniană, însă acestea au vizat în principal sudul ţării, în special oraşul strategic Odesa de la Marea Neagră.

Astfel, potrivit mass-media, Iranul a livrat Rusiei sute de drone, în pofida avertismentelor Washingtonului, aliat al Kievului.

În aceeaşi zi, Ucraina a anunţat că va „reduce semnificativ” prezenţa diplomatică a Iranului pe teritoriul său, ca represalii la livrările de drone de către Teheran pentru Moscova, suprimând acreditarea ambasadorului Iranului şi „reducând considerabil” personalul diplomatic al ambasadei iraniene.

Teheranul a spus că regretă această decizie „bazată de informaţii nefondate, difuzate de propaganda din mass-media străine” împotriva Iranului, relatează sursa citată.

#Ukraine: More images have arrived of this Iranian Mohajer-6 drone (ER-860) that fell out of the Sky in into the Black Sea and was recovered by Ukrainian forces; we can see that it is in relatively good condition.

As usual with Iranian weapons, all markings are in English.

As usual with Iranian weapons, all markings are in English. https://t.co/VyJR32IqmJ pic.twitter.com/FtRstLBFCn

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) October 3, 2022