VIDEO| Rușii au dat cea mai mare lovitură în Kiev, de la începutul războiului: este distrusă 100%

Centrala electrică Trypillya era cel mai mare furnizor de electricitate pentru trei regiuni, inclusiv Kiev, au declarat oficialii.

“Amploarea distrugerii este terifiantă”, a declarat președintele Centrenergo, Andriy Hota.

Rusia vizează de mult timp, în mod deliberat și sistematic, sistemul energetic al Ucrainei.

Hota a declarat pentru BBC că loviturile de joi dimineață au distrus “transformatorul, turbinele, generatoarele. Au distrus 100%”.

Un incendiu a izbucnit în atelierul turbinelor de la centrala Trypillya – situată la 50 km la sud de Kiev – în urma atacului aerian de amploare de joi.

Șeful Centrenergo a declarat că uzina a fost ținta mai multor rachete. Personalul aflat în tură a reușit să scape, a spus el, pentru că a fugit să se adăpostească imediat ce prima dronă a lovit.

Locuitorii au fost îndemnați să își închidă ferestrele, să își încarce toate dispozitivele și să se aprovizioneze cu apă.

Peste 80 de rachete și drone au vizat site-uri din Ucraina în primele ore ale zilei de joi. Multe au vizat infrastructura energetică și aproape o treime au reușit să treacă de apărarea antiaeriană a Ucrainei.

Câteva ore mai târziu, Centrenergo a confirmat că centrala sa din Trypillya a fost scoasă din uz. Hota a declarat că întreaga capacitate de producție a companiei sale din Ucraina a fost acum distrusă.

Aceasta era unul dintre cei mai mari furnizori de energie electrică și termică din Ucraina. Compania opera alte două centrale electrice – una în regiunea Harkov, care a fost distrusă la sfârșitul lunii martie, și una într-o zonă din regiunea Donețk, care a fost preluată de Rusia în 2022.

