VIDEO/ Rușii au lovit cu trei rachete, o clădire de birouri din Viniţia. Opt persoane au fost ucise, 30 sunt rănite

Joi, 14 iulie, opt persoane au fost omorâte de un atac cu rachete ruse asupra orașului Vinița, din centrul Ucrainei, care se află la aproximativ 200 de kilometri sud-vest de Kiev, a anunțat biroul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, transmite Reuters cu referire la Hotnews.

8 persoane au fost ucise și 30 au fost ranite, potrivit celui mai recent bilanț al poliției.

Poliția a declarat că trei rachete au lovit o clădire de birouri din centrul orașului Viniţa, care are peste 370.000 de locuitori, iar clădirile rezidențiale din apropiere au fost avariate. Serviciul de stat pentru situații de urgență a declarat că opt civili au fost uciși și opt răniți.

Printre victime se numără şi un copil.

50 de maşini dintr-o parcare au fost avariate de incendiul provocat de atac.

Video of the strike in Vinnytsia published by a Ukrainian official pic.twitter.com/Kbtt4ENSBs — Michael A. Horowitz (@michaelh992) July 14, 2022

According to #Ukrainian MP @GoncharenkoUa, #Russian invaders hit a shopping mall in #Vinnytsia. Advisor to the Minister of Internal Affairs of Ukraine Anton Gerashchenko published a video from the scene of the tragedy. pic.twitter.com/64DtybXY6O — NEXTA (@nexta_tv) July 14, 2022

The head of the Ukrainian police said three Russian missiles targeted a building, with the current death toll standing at eight killed and 30 injured, among them a child. #Ukraine https://t.co/8U8l7H8qZy — Michael A. Horowitz (@michaelh992) July 14, 2022

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a postat pe canalul său de Telegram imagini din Viniţa.

„Atac cu rachete în centrul orașului. Există răniți și morți, printre care și un copil mic. În fiecare zi, Rusia distruge populația civilă, ucide copii ucraineni, trimite rachete spre obiective civile. Unde nu există nimic militar. Ce este aceasta, dacă nu un act deschis de terorism? Inumani. O țară ucigașă. O țară teroristă”, a scris liderul de la Kiev în mesajul de pe Telegram.

Oraşul a mai fost lovit la începutul războiului

Pe 6 martie, aeroportul din oraşul Viniţa, situat la aproximativ 200 de kilometri sud-vest de Kiev, a fost distrus în urma unor atacuri cu rachete ale armatei ruse, a anunţat atunci liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski.