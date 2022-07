VIDEO/ „Sânge și bandaje îmbibate cu sânge”. Povestea unui băiat de 16 ani, ținut ostatic de ruși 90 de zile și pus să spele podelele celulei în care erau torturați conaționalii lui

Vladislav Buriak, în vârstă de 16 ani, a fost ținut ostatic de ocupanții ruși timp de 90 de zile, în timp ce din celula din apropiere se auzeau țipetele altor prizonieri torturați. Vladislav, care a fost pus de ruși să spele camera de tortură de sânge și bandaje îmbibate cu sânge, a fost ținut ca garanție pentru un schimb de prizonieri.

Vladislav Buriak, care a fost separat de familia sa pe 8 aprilie la un punct de control în timp ce încerca să fugă din orașul Melitopol, a fost eliberat după o negociere de luni de zile între tatăl său, Oleg – un oficial local ucrainean – și ruși, care doreau să îl dea la schimb pe Vladislav cu o persoană de interes pentru armata rusă.

16 year old Ukrainian boy held hostage by Russia tells of cleaning up torture rooms. Vladislav Buryak describes bloodstains & people screaming. Likely war crimes https://t.co/fxCqoEajJz @Billbrowder @edwardlucas @RonanLTynan @maksymeristavi @J_Bloodworth @femeninna @BiancaJagger

Șeful regiiunii Zaporojie, Oleg Buriak, a anunțat de pe 17 aprilie într-o înregistrare video că militarii ruși i-au răpit fiul de 16 ani, Vladislav.

Descrierea intensă a lui Vladislav a timpului petrecut în captivitate este o descriere a interogatoriilor violente care implică bătăi brutale și confirmă alte rapoarte despre forțele separatiste ruse și pro-ruse care maltratează deținuții.

El este unul dintre cele aproximativ 500 de cazuri de ostatici civili ale căror informații au fost colectate de Centrul pentru Libertăți Civile din Ucraina.

Într-un interviu acordat The Guardian, Vladislav a descris lungul său calvar și modul în care a fost luat de forțele ruse la un punct de filtrare.

Asta i-a înfuriat, iar un soldat și-a îndreptat mitraliera ​​spre mine și a spus că trebuie să-l urmăresc și m-a dus la cortul în care „filtrau” oamenii care plecau. Atunci au aflat că sunt fiul unui oficial local și valoros ca ostatic.”

Vladislav a spus că a fost dus într-o locație folosită ca închisoare în Vasîlivka, unde a fost ținut mai mult de 40 de zile într-o singură celulă, înainte de a fi transferat la un hotel pentru ultima sa lună de captivitate.

În timp ce Vladislav era reținut, tatăl său negocia cu rușii pentru a încerca să asigure eliberarea fiului său.

The 16-year-old son of the head of the Zaporizhzhia Regional State Administration Oleg Buryak returned to his family after being held hostage by the Russians for 90 days.#RussiaIsATerroristState #StandWithUkraine️ #ArmUkraineNow #UkraineWillWin #StopRussia #PutinIsaWarCriminal pic.twitter.com/x5gcpJV2KY

