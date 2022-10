VIDEO. Soldații lui Putin sunt șocați de o vestă antiglonț a ucrainenilor. „E neplăcut și dezamăgitor”

​Ocupanții ruși au reușit să captureze o vestă antiglonț folosită de trupele armate ucrainene. Aceștia au reușit să scoată placa protectoare din ea și au testat-o cu gloanțe trase din două tipuri de puști-mitraliere. Ce au aflat a fost „neplăcut și dezamăgitor” pentru ei, transmite Hotnews.

Astfel, conform unei înregistrări apărute pe Twitter și alte rețele sociale mai mulți ruși au testat placa protectoare dintr-o vestă antiglonț ucraineană.

După ce au tras în ea cu o pușcă mitralieră RPK, au aflat că vesta/placa „reține gloanțele foarte bine”, și le-a provocat un sentiment „neplăcut și dezamăgitor”.

Apoi invadatorii ruși o testează trăgând în ea de trei ori cu o pușcă AKM (Kalașnikov).

„E un sentiment cam neplăcut… placa asta este impenetrabilă. Placa oponentului nostru nu e penetrabilă, dintr-un anumit motiv, nu înțeleg”, spune soldatul rus care se apuce apoi să disece placa care se pune deobicei în interiorul unei veste anti-glonț.

„Sunt șocat, nici măcar o îndoitură, absolut nimic”, spune acesta după ce îndepărtează stratul de spumă protector.

Russian Wagner group fighters are unpleasantly surprised by the strength of a Ukrainian armoured plate, which they shot at from an AKM and an RPK machine gun, with no penetration observed. pic.twitter.com/IWmws9v3gD

— Dmitri (@wartranslated) October 21, 2022