VIDEO/ Tanc rusesc, lovit de o rachetă exact când trăgea cu tunul

​Lupta ucrainenilor cu blindatele rusești care au invadat țara s-a dus de cele mai multe ori cu mijloace mobile antitanc – sisteme portabile care lansează rachete ghidate, fie cele de origine vestică precum Javelin sau NLAW, fie cele autohtone precum Stugna-P sau Konkurs, potrivit Hotnews.ro.

Noi imagini arată cum ucrainenii lansează un atac cu o rachetă ghidată cu sistemul Stugna-P. Pe video se vede cum ținta este un tanc rusesc aflat la 1-2 kilometri distanță.

Chiar înainte de a fi lovit de rachetă, tancul rusesc trage cu tunul principal din dotare.

Stugna-P ATGM strike by Ukraine’s 30th Mechanized Brigade on a Russian tank after firing.https://t.co/KlWQ97OUNU pic.twitter.com/NEjjrN6nTC

— Rob Lee (@RALee85) April 27, 2022