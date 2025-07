VIDEO: Ucraina a evacuat pe sub nasul rușilor un avion masiv de marfă Antonov An-124 Ruslan

Apariția neașteptată a unui avion de mari dimensiuni pe cerul Kievului, vineri, a stârnit emoție în rândul ucrainenilor și revoltă în rândul bloggerior ruși. Este puțin spus că priveliștea este neobișnuită: nici un avion în afara celor de luptă n-a mai zburat în spațiul restricționat al Kievului de la invazia rusă, în 2022. Aeronava observată, un avion masiv de marfă Antonov An-124 Ruslan – de fabricație ucraineană, adâncește misterul, dar și surpriza. Totuși, există unele indicii cu privire la scopul acestui zbor, scrie publicația de specialitate War Zone (TWZ).

Filmări cu aeronava zburând la altitudine joasă deasupra Kievului au fost publicate pe rețelele de socializare.

An-124 Ruslan, a giant cargo plane, was reportedly spotted over Kyiv, possibly for the first time since 2022, per Ukrainian Telegram channels. Typically used abroad to deliver military, humanitarian, or strategic cargo for Ukraine during the war. pic.twitter.com/PDCiaKB8lp

Una dintre cele mai mari aeronave din lume, An-124 Condor a oferit timp de decenii servicii de transport pentru armate occidentale, companii aeriene și ONG-uri. Aceste aeronave au fost contractate de SUA și NATO pentru a livra echipamente de război destinate Ucrainei către bazele aeriene din Polonia.

Imaginile au stârnit emoții atât online, cât și la sol.

„Niciodată nu m-am gândit că un avion obișnuit pe cerul Ucrainei ar putea provoca atâtea emoții”, a scris agenția de știri Trukha pe Telegram. „Și este un An-124 de marfă, nu unul de pasageri.”

It appears that an Anotonov AN-124, UR-82073, has escaped from Ukraine to Liepzig, Germany after being stranded for over 4 years.



The last flight I can find for this aircraft was 13 March 2021 when it landed in Kyiv. https://t.co/8lBdIXtfju pic.twitter.com/UCehd353Lz