VIDEO. Ucrainenii lovesc la 220 km de Moscova!Șoigu oferă detalii despre explozia din Kireevsk

Ministerul rus al Apărării, Serghei Șoigu, a anunțat că apărarea aeriană rusă a oprit duminică un atac cu dronă ucraineană asupra unui oraş rusesc situat la 220 de km de Moscova, în urma căruia trei persoane au fost rănite, iar mai multe locuinţe au fost avariate, relatează Reuters.

Atacul, care ar fi vizat oraşul Kireevsk, din regiunea Tula, la 220 km sud de Moscova, ar fi implicat o dronă ucraineană Tu-141 Strij.

”O unitate electronică Polie-21 a acţionat împotriva dronei ucrainene şi, ca urmare, sistemul său de navigaţie a fost scos din funcţiune”, se menționează în comunicatul Ministerului rus al Apărării.

”Drona şi-a pierdut comanda direcţională şi a căzut în apropierea oraşului Kireevsk din regiunea Tula”, potrivit sursa citată.

De asemenea, agenţia de știri TASS a citat oficiali locali care au declarat că trei persoane au fost rănite în incident, dar nu este vorba de răni grave. Cinci locuinţe ar fi fost avariate.

Explozia, care a avut loc în jurul orei locale 15:20, a provocat un crater mare în centrul oraşului Kireevsk, a declarat pentru TASS un reprezentant al serviciilor de urgenţă locale.

Deocamdată, autoritățile de la Kiev nu au comentat incidentul.

