VIDEO. UE și Slovacia susțin mass-media din Republica Moldova: A fost lansat apelul pentru granturi pentru un proiect

Noile realități, dominate de dezinformare și știri false, transformă mass-media într-un instrument vital pentru asigurarea democrației și a libertatății de exprimare. În țara noastră, un rol deosebit în acest sens îi revine presei locale. Pentru a consolida acest sector, miercuri, 26 octombrie, a fost lansat apelul pentru granturi în cadrul proiectului „Program de consolidare a capacităților și granturi pentru start-up-uri media și mass-media regională”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Dezvoltare a Slovaciei, transmite Realitatea.md.

Astfel, la finele lunii noiembrie vor fi selectate zece instituții mass-media locale, care vor beneficia de proiect.

„Pentru UE libertatea mass-mediei este un pilon al democrației. În momentul în care războiul a revenit pe continentul nostru, este necesar ca jurnaliștii nu doar să vorbească și să spună adevărul, dar și să aibă convingerea că spun adevărul. Din acest motiv, este extrem de important să asigurăm un mediu propice pentru mass-media, astfel încât cetățenii să aibă acces deplin la orice informație transparentă, imparțială și justă”, a declarat Șeful Delegației UE în Republica Moldova, Jānis Mažeiks.

Potrivit oficialului, în Republica Moldova, presa locală joacă un rol vital pentru populația din localitățilerurale. Din acest motiv, în 2021, Uniunea Europeană, în parteneriat cu SlovakAid, a decis să lanseze proiectul destinat mass-mediei locale.

„Slovacia oferă suport poporului moldovenesc de mai bine de 13 ani. Sunt mândru că UE a decis să-și manifeste încrederea în Agenția Slovacă pentru Cooperare, în implementarea acestui proiect atât de relevant și semnificativ, care se centrează pe transferul de experiență și cultură media din țările europene. Vorbim despre o abordare profesionistă jurnaliștilor, a mass-media și considerăm că aceștia sunt factorii-cheie pentru succesul proiectului. Este foarte important să le arătăm redacțiilor mai mici modul în care lucrează profesioniștii și cum ar putea fi îmbunătățite procesele de lucru”, a menționat Ambasadorul Republicii Slovacia în Republica Moldova, Pavol Ivan.

Directorul executiv al organizației „People in Need Slovakia”, Andrea Najvirtová, susține că scopul primordial al programului este să ajute presa locală din Moldova să-și perfecționeze abilitățile de creare a conținutului, dar, de asemenea, să poata furniza informații relevante și sigure, utilizând o varietate de formaturi.

„Asta va ajuta mass-media locală să-și amelioreze sustenabilitatea financiară, valorificând noi strategii de diversificare a venitului. Proiectul va începe în ianuarie 2022 și va derula până în ianuarie 2024. Procesul de selectare presupune două etape. La prima etapă, participanții vor completa un formular. A doua etapă presupune o serie de interviuri online. Comitetul de selectare este alcătuit din cele cinci organizații care implementează programul: ONG-ul „People in Need” din Slovacia și Polonia, Asociația Slovacă de Politică Externă, proiectul CU SENS, precum și un expert independent, care reprezintă mass-media din Moldova”.

La evenimentul de lansare a apelului de granturi a fost prezentă și jurnalista de investigație Olga Ceaglei, cofondatoarea proiectului CU SENS.

„Să faci jurnalism în Republica Moldova este o mare provocare. Am reușit să devenim o voce care pune presiune pe autorități, doar cu sprijinul ONG-urilor de media. Doar așa am putut să ne asigurăm suportul financiar necesar, ca să existăm și să ne păstrăm independența. Având o piață media controlată de grupuri de interese, este foarte greu să te bazezi pe banii din publicitate. Atunci, singura alternativă sunt granturile”.

„Programul reprezintă o oportunitate excelentă pentru jurnaliștii care sunt nevoiți să lucreze în redacții în care nu se simt confortabil, doar din considerentul că se confruntă cu mai puține provocări financiare. Aceștia pot să creeze proiecte media independente, în care să-și exercite meseria onest”, a conchis Olga Ceaglei.

Toate organizațiile selectate pentru participare vor avea ocazia sa aplice pentru grant și să beneficieze de el. Sumele maxime constituie până la 10 000 de euro pentru start-upuri și până la 20 000 de euro pentru instituțiile deja existente. Sumele vor depinde, în mare parte, de necesitățile instituțiilor.

Programul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Dezvoltare a Slovaciei. Parteneriatul este asigurat de Thomson Media gGmbH, proiectul CU SENS, People in Need Slovakia, People in Need Cehia și Asociația Slovacă de Politică Externă (ASPE).

Mai multe detalii despre proiect găsiți AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Timpul.md şi pe TELEGRAM!