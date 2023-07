VIDEO. Un bloc din Brazilia a căzut efectiv din senin: Nimeni nu știe din ce cauză s-a prăbușit

O clădire s-a prăbușit vineri în nord-estul Braziliei, provocând moartea a cel puțin opt persoane și dispariția altor cinci, au anunțat autoritățile braziliene, potrivit Reuters. Echipele de intervenție caută supraviețuitori printre ruine.

Incidentul a avut loc vineri, 7 iulie, la periferia orașului Recife din statul brazilian Pernambuco. Clădirea cu patru etaje s-a prăbușit și s-a transformat în moloz.

Printre victime sunt doi copii, de cinci și de opt ani. Alți patru copii au fost scoși dintre ruine în viață, potrivit oficialilor apărării civile.

Nu se știe ce a cauzat prăbușirea blocului.

Recife, un oraș de coastă cu aproximativ 1,5 milioane de locuitori, s-a confruntat în ultimele zile cu precipitații abundente.

At least three people were killed after a building collapsed in the northeastern state of Pernambuco in Brazil https://t.co/4YtCVbmAdC pic.twitter.com/2edswLehkP

— Reuters (@Reuters) July 8, 2023