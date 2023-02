VIDEO. Un nou cutremur violent a lovit Turcia: Sunt trei morţi şi peste 200 de răniți

Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 s-a produs în Turcia, în provicia Hatay, care a fost deja devastată de seria de seisme majore, luni, 6 februarie şi a fost simţit şi în Siria, Egipt şi Liban. La scurt timp a urmat o replică de 5,8. Potrivit ministrlui turc de Interne, trei persoane și-au pierut viața iar peste 200 au fost rănite. Mai multe clădiri s-au prăbuşit, transmite Digi24.

ACTUALIZARE 21.02 – ora 9.00 Potrivit agenţiei turce de ajutorare Afad, cel puţin alte două seisme cu magnitudinea 5,2 s-au produs în cursul serii. ”Replici de-a lungul faliei” anatoliene, şi nu noi ”cutremure independente”, a precizat Övgün Ahmet Ercan, inginer în geofizică.

Spitalul de stat din portul Iskenderum Port şi spitalul universitar Mustafa Kemal din Antakya au fost evacuate ca măsură de precauţie, a informat agenţia de presă DHA, iar pacienţii la terapie intensivă au fost transferaţi într-un spital de campanie. Centrul de coordonare al agenţiei Afad a fost şi el evacuat.

ACTUALIZARE 22:15 – Trei persoane au murit și 213 sunt rănite în urma cutremurelor de luni seară din provincia turcă Hatay, a anunțat ministrul turc de interne, Suleyman Soylu.

Bilanţul vine după ce echipele mai multor instituţii turce au fost trimise în teren pentru a evalua pagubele şi victimele noilor seisme.

În prezent, spune ministrul, echipele de recuperare a supravieţuitorilor de sub dărâmături lucrează în trei locuri separate.

ACTUALIZARE 22:00 – Cel puțin opt persoane au fost rănite în urma cutremurelor care s-au produs luni seară la granița Turciei cu Siria și au fost simțite și în alte țări, a anunțat vicepreședintele turc Fuat Oktay.

”Avem opt oameni răniţi care au fost duşi la mai multe spitale”, a declarat acesta într-o conferinţă de presă, adăugând că le recomandă celor din zonele afectate ”să nu intre în clădiri avariate, nici măcar pentru a-şi recupera bunurile”.

Acesta a mai adăugat că alerta de tsunami a fost retrasă şi nu mai există pericol pentru cei care locuiesc pe coasta Mării Mediterane.

Primarul localităţii Samandag, lângă care a fost epicentrul replicii de 5,8, a spus la rândul său că unele clădiri s-au prăbuşit şi că în localitate sentimentul general este de panică.

Cele două seisme vin la două săptămâni după cutremurele devastatoare din 6 februarie în urma cărora au murit peste 46.000 de oameni în Turcia şi Siria.

Duminică, autoritatea care gestinează dezastrele în Turcia a anunţat că pune capăt majorităţii operaţiunilor de căutare a persoanelor prinse sub dărâmături, dat fiind că şansele lor de supravieţuire sunt practic nule.

ACTUALIZARE 21:10 – Autorităţile din Turcia au emis un avertisment pentru cetăţenii din provincia Hatay, care locuiesc în apropierea coastei Mării Mediterane, să nu se apropie de ţărm.

Precauţia a fost luată în condiţiile în care ar exista posibilitatea ca nivelul mării să crească cu 50 de centimetri ca urmare a seismelor de luni seară, informează agenţia de presă turcă Anadolu.

Corespondenţii agenţiei au raportat că mai multe clădiri s-au prăbuşit în provincie, însă momentan nu există detalii despre posibile victime.

Între timp, apar filmări de amator care arată momentele din timpul cutremurelor. Aceste imagini au fost surprinse în aeroportul din Hatay, unde călătorii s-au aruncat la pământ pentru a se proteja.

ACTUALIZARE 20:00 – Un nou cutremur cu magnitudinea de 5,8 s-a produs la câteva minute după primul seism în regiunea Samandag a provinciei Hatay, a anunţat agenţia de gestionare a dezastrelor din Turcia AFAD.

Guvernatorul provinciei Hatay, Rahmi Dogan, a anunţat că echipe de căutare au primit mai multe apeluri de ajutor şi sunt acum sunt în teren.

De asemenea, vicepreşedintele Turciei, Fuat Oktay, a anunţat că autorităţile controlează zonele afectate şi a făcut apel la localnici să nu se apropie de clădirile avariate.

