VIDEO/ Volodimir Zelenski, discuție cu Maia Sandu înaintea summitului Consiliului European în care se va lua o decizie privind acordarea statutului de țări candidate la UE pentru Ucraina și Republica Moldova

În această dimineață, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit cu mai mulți șefi de stat, inclusiv cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Discuțiile au fost purtate înaintea summitului Consiliului European, care reprezintă evenimentul-cheie în care se va lua o decizie privind acordarea statutului de țări canditate la UE pentru Ucraina și Republica Moldova.

„Încă de dimineață am continuat maratonul telefonic pentru o decizie pozitivă privind candidatura pentru Ucraina. Astăzi am discutat cu liderii a 11 țări: Bulgaria, Letonia, Grecia, Suedia, Estonia, Cehia, Belgia, Austria, Slovenia, Moldova. De asemenea, am vorbit din nou cu președintele Lituaniei, Nausėda. I-am exprimat sprijinul deplin față de situația din regiunea Kaliningrad din Rusia.

Voi continua acest maraton – trebuie să oferim sprijin maxim statului nostru. Ne așteptăm la o decizie europeană cheie în cursul serii”, a declarat lierul de la Kiev într-o adresare video.

Președinția Republicii Moldova nu a comunicat despre această discuție la care face referire Volodimir Zelenski.

Astăzi și mâine va avea loc summitul Consiliului European, în cadrul căruia se va lua o decizie privind acordarea statutului de țări canditate la UE pentru Ucraina și Republica Moldova.

Neoficial, Miniștrii de Externe ai celor 27 de state membre UE au ajuns deja la un consens pentru aderarea celor două state. Însă, ultimul cuvânt îl vor avea șefii de stat și de guvern, care vor vota în aceste zile soarta celor două țări.

