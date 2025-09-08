Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Șor, a fost reținut

Fostul deputat Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Ilan Șor, a fost reținut de Poliție, duminică, 7 septembrie.

Centrul Național Anticorupție confirmă că „mai multe persoane au fost reținute ieri și astăzi (duminică și luni) în cadrul unei ample operațiuni, care a inclus peste 60 de percheziții, în cadrul unor dosare de finanțare ilegală a formațiunilor politice, corupere electorală și spălare de bani. Până la această oră au fost reținute 15 persoane, iar acțiunile procesuale sunt în desfășurare”. Instituția anunță că va reveni cu detalii.

Viorel Melnic a fost ales deputat în Parlament după alegerile din februarie 2019, dar a renunțat la mandat în luna iulie, la scurt timp după ce Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor au părăsit Republica Moldova.

În perioada guvernării comuniștilor, Melnic a fost viceministru al Economiei, iar între anii 2008-2009, a fost șef al Serviciului Vamal al Republicii Moldova. Până în anul 2015 a făcut parte din PSRM, condus pe atunci de Igor Dodon. Ulterior, el a fost exclus din partid după ce Dodon ar fi aflat despre implicarea lui în schemele frauduloase de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.

La începutul anului 2016, Melnic a fost numit în funcția de consilier pe principii obștești pentru probleme economice al primarului Ilan Șor. Ulterior, el a devenit conducătorul AO „Pentru Orhei”, afiliată lui Șor.