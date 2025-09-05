Vlad Filat: „Republica Moldova trăiește pe datorie, iar guvernarea PAS lasă copiilor doar facturi de plătit”

Președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat, critică politica economică a actualei guvernări, susținând că Republica Moldova se împrumută într-un ritm alarmant și că întreaga strategie a PAS se reduce la „guvernarea pe datorie”.

„Oricât ar încerca guvernarea PAS să ascundă realitatea în spatele lozincilor și cifrelor cosmetizate, adevărul este că Republica Moldova trăiește pe datorie”, a scris Filat într-o analiză publicată joi.

El a comentat anunțul Ministerului Finanțelor din august 2025 privind reducerea datoriei publice interne cu 2,3 miliarde lei, de la 48,5 miliarde lei la 46,3 miliarde lei. „Scăderea nu este rezultatul vreunei reforme sau al unei gestiuni mai prudente, ci doar o modificare tehnică, o repoziționare a portofoliului de datorie între titluri scadente și refinanțări. Tendința generală rămâne una singură și extrem de îngrijorătoare: datoria publică a Moldovei continuă să crească într-un ritm alarmant”, afirmă liderul PLDM.

Potrivit acestuia, în șase ani datoria publică a Republicii Moldova s-a dublat, de la 57,6 miliarde lei în 2019 la peste 140 miliarde lei în 2025, ceea ce reprezintă 39,9% din PIB – „recordul ultimelor două decenii”. Filat susține că bugetele promovate de PAS nu ar fi decât „exerciții de contabilitate electorală”, cu venituri „desenate frumos pe hârtie” și cheltuieli acoperite prin împrumuturi externe și granturi.

„Rectificarea din 2025 vorbește de la sine: 4 miliarde lei împrumuturi externe, 3,7 miliarde lei granturi și zero lei din venituri fiscale interne suplimentare. Statul nu reușește să-și mobilizeze resurse proprii, dar își asumă obligații noi care împovărează generațiile viitoare”, a declarat acesta.

Filat avertizează că doar în anul curent Republica Moldova va achita 12,3 miliarde lei pentru dobânzi și rambursarea creditelor vechi, iar în perioada 2025–2027 suma va ajunge la 1,7 miliarde de euro. „Cu alte cuvinte, fiecare leu promis azi pentru investiții este deja cheltuit mâine pentru plata datoriilor acumulate”, notează președintele PLDM.

El subliniază că povara cade pe cetățeni: „Datoria publică pe cap de locuitor a crescut de la 17 800 lei în 2016 la peste 60 000 lei în 2025. Fiecare copil care se naște astăzi primește cadou de la guvernarea PAS o ipotecă de 60 000 lei, fără să fi deschis măcar ochii spre această lume”.

În concluzie, Vlad Filat consideră că guvernarea actuală nu lasă în urmă școli, spitale sau drumuri mai bune, ci doar datorii: „În spatele fiecărei chifle electorale și al fiecărei pomeni de campanie se ascunde o ipotecă pe viitorul țării. Acest guvern nu lasă copiilor noștri școli mai bune, spitale moderne sau drumuri calitative — le lasă doar datorii”.