Vladimir Bolea neagă că PAS a decis cine va lupta cu Ivan Ceban pentru fotoliul de Primar de Chișinău

Dupa ce in presa a aparut informatia ca Vladimir Bolea ar fi candidatul PAS pentru fotoliul de primar de Chisinau, ministrul Agriculturii si Industriei Alimentare a negat acest lucru. Vladimir Bolea a declarat ca o decizie in acest sens inca nu a fost luata. Totodata, acesta a mai spus ca in prezent PAS are cinci potentiali candidati pentru fotoliul de primar de Chisinau, printre care s-ar regasi si el.

„Nu s-a luat nicio decizie referitor la persoana candidatului la nivel de partid. Astazi sunt cinci potentiali candidati. Eu tot sunt printre ei”, a declarat Vladimir Bolea pentru PRO TV.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a decis cine va lupta pentru fotoliul de Primar de Chișinău. Astfel, potrivit unor surse, formațiunea ar fi decis că actualul ministru al Agriculturii, Vladimir Bolea, va fi candidatul PAS la alegerile locale, transmite Unimedia.

Formațiunea ar fi avut doi candidați: deputatul Lilian Carp și Vladimir Bolea. PAS ar fi luat decizia finală.

Anterior, spikerul Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că decizia este pe ultima sută de metri.

Menționăm că alegerile pentru Primăria Chișinău vor avea loc în anul 2023.